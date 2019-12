Aly Eckmann desafía la censura de Instagram y publica un reivindicativo desnudo integral

¿Quién no ha oído hablar todavía de la polémica política de Instagram que prohíbe a las mujeres mostrar sus pezones?. Y es que en pleno siglo XXI, nadie concibe que una red social como esta le siga dando tanta importancia al mero hecho de realizar una publicación mostrando tus partes íntimas. Esta situación ha provocado que cada vez más usuarias, entre ellas multitud de famosas, se burlen de lo que consideran como una "absurda política de censura" y realicen topless y desnudos integrales para compartirlos en redes.

Desnudo integral de Aly EckmannAly Eckman

El bonito mensaje de la presentadora

La última en sumarse a esta iniciativa ha sido Alyson Rae Eckmann , la ganadora de ' Gran Hermano VIP 5 '. La presentadoraen Los Ángeles, California. Un gesto normal y habitual que la chica ha querido plasmar en una instantánea publicada en su red social. Para evitar la censura, en una de las dos fotoscon el emoticono de una estrella para evitar que le eliminen la publicación.

Junto a las fotografías de Instagram, la reportera ha escrito unas bonitas palabras motivacionales para todos sus fans: "Instagram vs La Vida Real (también cuando miras fotos de hace meses y te das cuenta de que realmente te veías genial, así que tal vez ahora que eres tan duro contigo mismo porque pesas un poco más, ¿probablemente también te ves genial?) Somos muy duros con nosotros mismos y necesitamos relajarnos. Si eres feliz y saludable y tienes energía, ¿por qué el estrés? ¿He tenido que comprar casi toda la ropa nueva en los últimos dos años porque he subido algunas tallas pero nunca me he sentido mejor conmigo misma? Así que ve a pescar", escribió Eckmann en su perfil de Instagram.

El texto que acompaña a las fotografías de Eckmann ha logrado ya casi 15.000 "me gusta". Cientos de fans han felicitado a la joven y le han recordado a través de sus comentarios algo muy importante que todo el mundo debería tener en cuenta en su día a día: "La felicidad no depende de los kilos", tal y como afirma el diario Marca, en una de sus publicaciones.

¿Qué ha sido de la ganadora de 'GH VIP 5'?

Aly Eckmann se convirtió en la triunfadora de la quinta edición de 'GH VIP' por su espontaneidad, su locura y su sinceridad dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Dos años después de hacerse con los 100.000 euros del maletín, que los consigue aquel que consiga ganar el reality, la presentadora abandonó España y se alejó por completo de la televisión para regresar a Estados Unidos de nuevo.

La ganadora de 'GH VIP 5' utilizó la influencia de las redes sociales para asegurar a sus seguidores a través de su perfil de Instagram que no tenía previsto regresar a España: "Haberme apartado de la televisión en España (o la televisión en general, no estoy segura) me ha abierto los ojos muchísimo del veneno que es, lo poco que te aporta, lo poco que tenía que ver con todo eso, lo malo que es estar pendiente de lo que dicen los demás", escribió hace unos meses.