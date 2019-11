El sugerente desnudo integral de Sofía Suescun que ha piropeado Cristina Cifuentes

Desde que abandonó el mundo de la política, Cristina Cifuentes, la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió apartarse de la vida pública... hasta ahora. Y es que tras meses en los que ha estado prácticamente en silencio, la madrileña ha decidido reaparecer y lo ha hecho demostrando que la televisión le gusta, y mucho. Mientras que semanas atrás la pudimos ver en 'Cuatro al día' comentando la actualidad en contadas ocasiones, ahora se ha convertido en colaboradora habitual de 'El programa de Ana Rosa'. Cifuentes colabora en la mesa de actualidad en la que da su punto de vista sobre el panorama político nacional, una opinión con conocimiento de causa y es que hasta hace apenas unos meses, ella formaba parte del mismo.

Sofía Suescun, posa completamente desnuda en su cama Sofía Suescun (Instagram) Sofía Suescun, posa completamente desnuda en su cama

La cosa no quedó ahí y es que el pasado jueves 21 de noviembre podíamos ver a la política aparecer en 'Sálvame naranja'. Cifuentes visitó el espacio producido por La Fábrica de la Tele para sorprender a su presentadora, Carlota Corredera. La expresidenta le entregó en directo el primer ejemplar de "Hablemos de nosotros", libro escrito por la gallega en la que la entrevistó a ella y a otros diez rostros influyentes de nuestro país. Ambas protagonizaron un emotivo momento que evidenció la buena sintonía que tienen, pero lo que no podíamos esperar es que la "entrada" de Cifuentes en el universo Telecinco no iba a quedarse ahí, y es que ahora, la madrileña no ha dudado en mostrar su complicidad con una colaboradora habitual de los espacios de la cadena: Sofía Suescun.

La que fuese ganadora de 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes 2018', además de concursante de 'GH Dúo' y colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'GH VIP: El debate', publicó una sugerente y erótica imagen en su perfil habitual de Instagram. Posiblemente la instantánea no sorprendió a nadie y es que suele ser habitual que la de Pamplona comparta este tipo de imágenes, pero pese a ello, esta triunfó y es que en apenas un día ha rozado los 130.000 likes y los 50 comentarios. En la misma la vemos completamente desnuda sobre una cama, posando encima de un edredón blanco.

El comentario de Cifuentes

"Cogiendo postura para ver la gala de esta noche, amor Kiko Jiménez, no tardes mucho", escribía la hija de Maite Galdeano junto al texto y es que su novio se encontraba en Telecinco. Precisamente, este lanzaba en la publicación un insinuante comentario: "Me matas, a ver quien duerme esta noche... te quiero preciosa". Pero este no era el comentario que sorprendía todos, el que llamó la atención de sus seguidores era uno que dejó Cristina Cifuentes. "Preciosa!" y un corazón rosa ha sido escribía la política en la foto, evidenciando así la buena sintonía que existe entre ambas. En cuanto esta publicó el texto, fueron muchos los internautas que no dudaron en capturar el momento y comentar lo sorprendente que resultaba esta posible amistad entre ambas.