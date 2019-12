Diego Matamoros sorprende con una sugerente foto tras sus últimos desnudos integrales

Es indiscutible que uno de los grandes protagonistas de la séptima edición de 'GH VIP' es Diego Matamoros. Aunque el chico no entró en la casa de Guadalix de la Sierra como concursante, su nombre ha estado muy presente a lo largo de toda la edición. ¿La razón? Su mujer Estela Grande, que sí participa en el espacio de Zeppelin para Mediaset España. El acercamiento que esta y Kiko Jiménez protagonizaron en el espacio trastocó todo fuera y puso a Matamoros en una posición francamente complicada. Aunque lo que bien seguro no espera la chica es todo lo que este contó en su día en referencia a las infidelidades que ha perpetrado en los últimos meses. ¿Aceptará las explicaciones de su pareja o romperá definitivamente lo que ambos tienen juntos?

Una semana complicada

Antes de que se produzca ese momento, los dos protagonizaron un emotivo reencuentro en 'GH VIP: Límite 48 horas' este martes 3 de diciembre en Cuatro. Besos, arrumacos y caricias fueron constantes durante todo el rato en que los dos estuvieron juntos en una de las salas habilitadas en Guadalix de la Sierra. Pero no todo fue positivo y es que unas imágenes que Estela pudo ver en las que Diego afirmaba que quería romper con ella no gustaron absolutamente nada al chico. "Esto se lo hacéis a Adara con su marido. Me parece una cerdada lo que habéis hecho", afirmó tajante Matamoros, mientras su mujer estaba completamente impactada por lo que estaba viendo.

Al desnudo en Instagram

"Yo me había comprometido a ver a mi mujer, como cualquier familiar, porque estaba de bajón. No está bien esta puta mierda", siguió diciendo Matamoros, quien tras un pequeño rifirrafe con Carlos Sobera dejó claro que "me da igual lo que digan fuera". Y sí, parece que a este le importan poco las críticas y lo que pase. Prueba de ello son la cantidad de instantáneas que diariamente publica en su Instagram oficial y que sin duda, alegran a más de uno y provocan críticas entre otros tantos. Y es que el chico no ha dudado en usar sus redes sociales para mostrar su anatomía y presumir del gran cambio físico que ha experimentado.

Porque sí, las fotos en calzoncillos, bañador o directamente sin absolutamente nada son constantes en sus Instagram Stories y publicaciones fijas. Matamoros evidencia en estas imágenes un gran cambio físico que sin duda es el resultado del gran trabajo que está realizando en el gimnasio, una actividad que también comparte constantemente en sus redes sociales con sus seguidores y que sí, gusta a más de uno. Prueba de ello es el último Stories que ha publicado y en el que sus seguidores han podido apreciar la "abultada" parte de su anatomía. No han sido pocos los que han llenado Twitter de comentarios hablando de forma muy positiva sobre la imagen y especialmente sobre el paquete de Matamoros.