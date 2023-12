Amazon Prime Video pone fecha a la llegada de los anuncios a su plataforma

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En septiembre de 2023, Amazon Prime Video anunció que a partir del 2024 comenzaría a incluir publicidad en sus contenidos, dejando atrás el modelo de negocio actual, el cual tiene como fuente de financiación las suscripciones de los usuarios. Con esta medida, la plataforma de servicio en streaming seguirá los pasos de Netflix y Disney+. Este nuevo panorama da como resultado que Apple TV+ sea de las pocas aplicaciones de contenido audiovisual a nivel internacional que no tiene anuncios.

A pesar de que se conocía la decisión de la plataforma,. Sin embargo, esto ha cambiado, puesto que Amazon Prime Video ha informado de que.

Esto no significa que en España no vaya a haber publicidad, sino que llegará en 2024, pero más adelante. Junto a nuestro país, los espacios publicitarios se incluirán en Francia, Italia, México y Australia. Además, hay que destacar que la plataforma de servicio en streaming ha asegurado a los suscriptores, mediante una carta, que serán "anuncios limitados". Asimismo, Amazon Prime Video ha explicado que se toma esta medida para poder seguir "invirtiendo en contenido atractivo" para sus clientes.

Si no quieres verlos, deberás pagar más

Sin embargo, la compañía ha confirmado que va a haber una forma de evitar la publicidad en los contenidos. Amazon Prime Video lanzará un nuevo plan en el que no habrá ningún anuncio y, para conseguirlo, el usuario deberá pagar algo más. De momento, no se ha desvelado cuánto costará en España, aunque sí que se ha dado a conocer que en Estados Unidos habrá que gastarse 2,99 dólares extra. Por otro lado, esta medida no será universal, ya que en la Islas Marianas, entre otros lugares, no se pondrán espacios publicitarios.