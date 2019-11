Amazon y Woody Allen llegan a un acuerdo por incumplimiento de contrato: la empresa le pagará 68 millones

Woody Allen y Amazon han llegado a un acuerdo después de que la compañía decidiese romper todo tipo de relación con el director tras haber recibido una acusación de abusos por parte de su hija Dylan Farrow. El acuerdo que tenían firmado era para producir cuatro películas, siendo la primera de ellas "Día de lluvia en Nueva York", estrenada únicamente en el extranjero.

Woody Allen

La gran empresa incumplió el contrato al destaparse la polémica, renunciando a la distribución de dicha película en Estados Unidos y cancelando los tres siguientes proyectos. Según recoge Deadline, ambas partes ya se han reunido para poner fin a la acción legal. Conforme con el acuerdo al que han llegado, Amazon tendrá que pagar 68 millones de dólares al cineasta.

Los antecedentes del caso

Woody Allen interpuso una demanda contra Amazon en febrero, alegando que la empresa se retiró unilateralmente del acuerdo de las cuatro películas por las acusaciones de su hija. Lo que declaraba el director al denunciarles es que esas acusaciones que hacía Dylan Farrow eran de conocimiento público desde antes de que firmasen el contrato. Sin embargo, el neoyorquino siempre ha negado haber abusado sexualmente de ella en 1992, cuando tenía siete años, tal y como confiesa ella.

Además, Allen se declara un referente en el movimiento feminista y ha desvelado ciertas informaciones como que ha "trabajado con cientos de actrices y ninguna de ellas se ha quejado de mí. Ni una sola queja. He contratado mujeres durante años y siempre les he pagado igual que a los hombres". De este modo, el director no está pasando por uno de sus mejores momentos: "Ciertamente me siento mal porque me acusan de algo terrible. Me duele, le duele a mi familia. Algo que fue juzgado por personas hace 25 años. Fue investigado por dos fuentes diferentes y resultó ser completamente falso y ahora volvió", reconoció cuando volvieron a salir las acusaciones a la luz.