Evan Peters no descarta regresar a 'American Horror Story' tras su ausencia en la novena temporada

La naturaleza cambiante de 'American Horror Story' es todo un desafío para los integrantes habituales de su elenco, que cada temporada tienen que adoptar los excesos de sus nuevos personajes. Ese nivel de exigencia ha provocado que Evan Peters haya decidido alejarse temporalmente de la ficción de Ryan Murphy, a la que ha estado vinculado desde su primera temporada. No obstante, ese distanciamiento podría no ser permanente.

Evan Peters en la octava temporada de 'American Horror Story'

Después de declarar que pensaba "tomarse un descanso" en marzo, Peters ha matizado a Digital Spy que no descarta volver a este oscuro y camaleónico universo: "Totalmente, nunca digas nunca. Simplemente... Sí, ya veremos lo que pasa." El convencimiento brilla por su ausencia en esas afirmaciones, pero al menos deja la puerta abierta a un esperado regreso.

La razón de esa ausencia no es otra que el agotamiento, ya que en una entrevista concedida a GQ Style, el intérprete se sinceraba al respecto: "Hay lugares a los que no quieres ir en tu vida, pero tienes que meterte en ellos para las escenas, y terminas integrándolos de alguna manera en tu vida. Estás en medio del tráfico y te encuentras gritando y pensando, '¿Qué demonios?' Yo no soy así."

¿Renovación total?

El nombre de Peters podría no ser el único que se desvanezca de los títulos de crédito de 'American Horror Story' en su novena temporada. Por ahora, tan solo se ha confirmado la participación de Emma Roberts y Gus Kenworthy en una entrega influenciada por el cine de terror de los años 80. El gran interrogante en estos momentos es si Sarah Paulson también se tomará un descanso, porque en sus últimas declaraciones a Syfy se mostró muy enigmática al hablar de '1984': "Realmente no sé la respuesta a eso. Creo que todo lo que puedo decir es que sé menos sobre esta próxima temporada de lo que he sabido sobre cualquier temporada."