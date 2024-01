Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La segunda edición de 'GH Dúo' está teniendo a Finito y Keroseno como grandes protagonistas. Sin embargo, su comportamiento en Guadalix está cansando a sus compañeros, y así ha quedado demostrado en los posicionamientos que se han llevado a cabo en 'GH Dúo: El debate' en la noche del domingo 21 de enero. Pese a que a los concursantes no les gusta la actitud de ninguno de los hermanos, Finito ha sido el participante escogido por el resto de la casa para que abandone el reality el jueves.

Finito, Keroseno y Ana María Aldón en 'GH Dúo 2'

Una de las concursantes que quiere que se vaya Finito es Ana María Aldón . Tras escuchar las palabras de la colaboradora de televisión, el hermano de Kerosenoy abandonaran la zona del salón en la que estaban., ha explicado Manu González

A pesar de que Ana María Aldón ha comenzado a ponerse nerviosa al escuchar el pedo del concursante, la diseñadora ha conseguido tranquilizarse. En cambio, la madre de Gema Aldón ha terminado estallando mientras que Asraf Beno comentaba los motivos por los cuales quiere que se vaya Finito. Al ver la situación, Ion Aramendi ha tenido que parar los posicionamientos para mandar a la colaboradora de televisión al confesionario.

Llora desconsolada en el confesionario

"Es para volverse loco. Es que nunca sabes por dónde te va a salir. La mirada se transforma. Es muy duro. Y yo le he dado una oportunidad de conocerlo, pero es que nunca sabes por dónde te va a venir", ha asegurado la colaboradora de 'Fiesta' refiriéndose a Finito mientras sufría un visible ataque de ansiedad. Finalmente, Ana María Aldón se ha quedado en el confesionario llorando: "No quiero que me vea nadie así, por favor". Tiempo después, la concursante pudo hablar con su hija por videollamada para tranquilizarse.