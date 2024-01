Por Beatriz Prieto |

La segunda edición de 'GH Dúo' arrancó el jueves 11 de enero en Telecinco, dando a conocer la lista definitiva de concursantes y con quién formarían pareja. Ese fue el caso de Lucía Sánchez y Manu González, expareja de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', quienes, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, volvieron a protagonizar un tenso encuentro durante la gala inaugural.

Manu González y Lucía Sánchez discuten en el estreno de 'GH Dúo 2'

, confesó la gaditana, al entrar en la misma estancia en la que se encontraba González, quien le reprochó su falta de educación. Sánchez también le echó en cara que hablara "mentiras de mí", al igual queen común con Isaac Torres , extentador al que conoció en el reality a cargo de Sandra Barneda , atacaba además Sánchez, en su entrevista previa al reality.

"Está haciendo ver que soy mala persona cuando él se portó muy mal conmigo en 'La isla de las tentaciones'. Encima de que lo has hecho mal, sé un poco hombre y reconócelo", lanzó la gaditana, ante un González que aseguró no estar "nada orgulloso" del daño que le había causado en 'La isla de las tentaciones'. "Yo planto cara y saco carácter. Si no te gusta, es lo que hay. Aunque sea, soy fiel", añadía Sánchez, después de tacharlo de "falso" por sus palabras.

Toca trabajar en equipo

Asimismo, la gaditana recordó su participación en 'La última tentación', reality en el que coincidieron y tras el cual "él me engañó con una falsa amistad". Ambos se enredaron en una disputa sobre si entonces habían compartido más allá de un beso o no. "Le debo respeto a una persona, que es mi pareja, y está fuera. Yo del pasado no tengo que hablar nada contigo", atajó González, ante lo que Sánchez le recordó que "vienes aquí a saldar cuentas pendientes" y le animó a hacerlo "con todo el mundo delante".

Manu y Lucía descubren que son pareja y parece que no les ha hecho mucha ilusión ????



?? #GHDúoEstreno

????https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/kjK6Xy1KT6 — Telecinco (@telecincoes) January 11, 2024

Y estos dos se tienen que poner de acuerdo para las nominaciones... ¿lo conseguirán? ????



???? Lo veo difícil

?? En 'GH Dúo' todo es posible #GHDúoEstreno pic.twitter.com/w7BhIvNJlW — Gran Hermano (@ghoficial) January 11, 2024

"No me digas lo que tengo que hacer. Qué te calles", replicó además la gaditana, cuando su exnovio la instó a relajarse, tras lo cual negó cualquier posibilidad de que pasara algo entre ellos. Durante su disputa, ambos incluso hablaron de Torres sin mencionar su nombre hasta que, en medio de la tensión, Marta Flich les recordó que, "como pareja" en el concurso, "no os podéis nominar el uno al otro". "Todo lo contrario. Os tenéis que poner de acuerdo en un montón de cosas", advirtió la presentadora, por lo que ambos concursantes se mostraron a favor de apostar por la "cordialidad".