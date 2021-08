La entrevista que José Ortega Cano concedió a 'Viva el verano' se erigió como una conversación que daría mucho que hablar en los platós de Mediaset, y así fue. Durante la tarde del sábado 21 de agosto, Ana María Aldón rompió a llorar, pañuelo en mano para secar las lágrimas, revelando una percepción: su marido sigue enamorado de Rocío Jurado. Entonces, "¿qué hago yo aquí?", se preguntó.

Ana María Aldón y José Ortega Cano

El llanto comenzó a brotar en los ojos de la colaboradora de 'Viva la vida' ante los comentarios de sus compañeros: "La vida nos ha cruzado en un camino y nos ha dado un hijo maravilloso", sentenció. No obstante, esta excusa que se dio a sí misma no fue suficiente y Toñi Moreno se apresuró a cambiar de set para tener unas palabras más íntimas: "Su mujer eres tú", dijo segundos antes.

"Me parece súper fuerte lo que has dicho. Es muy complicado ser la mujer de un viudo", continuó exponiendo la presentadora. "Ellos tuvieron un amor tan bonito, tan idílico, tan maravilloso...", prosiguió Aldón. Asimismo, no quiso perder la oportunidad de referirse a comentarios que escucha por la calle, donde no le dejarían en buen lugar: "Yo no estoy tragando nada, estoy viviendo lo que vivió toda España y lo que todavía sigo viviendo en mi casa. Yo entro en mi habitación y él está escuchando a Rocío", reiteró.

Ante esas difíciles declaraciones, con voz entrecortada y ojos vidriosos, Moreno quiso reconocer la valentía de su amiga y compañera en los platós: "Tú eres la mujer de Ortega Cano, no es fácil lo que tú estás haciendo, estar con un viudo es muy difícil porque tienen historias idealizadas sin terminar". "Lo tengo muy asumido, yo llegué y ella estaba. No la iba a quitar por nada del mundo", respondió la colaboradora.

"¿Te has sentido comparada?"

Moreno reformuló una cuestión para conocer si Ana María se había llegado a sentir inferior a Rocío Jurado: "Jamás, aunque sé que hay gente que quiere compararme. Estoy muy orgullosa de mis orígenes, no me voy a ofender porque alguien me diga 'la frutera'", expuso. Sin embargo, no pudo contenerse y rompió a llorar de nuevo cuando recordó las palabras que su marido arrojó en 'Viva el verano': "Estoy viendo como habla de Rocío, la que fue su mujer, y te da muchos sentimientos".