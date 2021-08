José Ortega Cano tomó asiento este viernes 20 de agosto en el plató de 'Viva el verano', la nueva apuesta en el prime time de Telecinco para sustituir a 'Viernes deluxe' durante la etapa estival. El torero habló sobre su trayectoria profesional y tuvo que responder a todas las polémicas tras la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

José Ortega Cano y Rocío Carrasco

Toñi Moreno ha recordado las duras palabras de Rocío Carrasco, que apuntó que Rocío Jurado "se equivocó" al casarse con Ortega Cano. "He querido muchísimo a Rocío Carrasco, porque eso me lo transmitía mi mujer. A Rocío lo que más le gustaba era tener la familia unida, era lo que disfrutaba ella", y añadía que los medios de comunicación tienen imágenes sobre el tiempo que han estado juntos: "Eso no se puede quebrantar de esta manera. El tiempo te da la razón si la tienes. Creo que en el fondo Rocío Carrasco me tiene cariño".

Además, el diestro ha explicado que tras el documental no ha llamado a Rocío Carrasco. "No me lo he plateado, lo digo con toda sinceridad. Quiero ver qué pasa con la familia en el documental, así que tiempo al tiempo", y aseguraba que su deseo es que la familia acerque posturas y se vuelva a unir. ¿Podrán resolver sus diferencias?

Fijate tú que ahora Ortega sabe que hay "notas" de Jurado jajaja

Ana M no le parece bien que LA HIJA lo haga público....miedito?? pic.twitter.com/CXIruSIMLB — MaryGH2 (@Mary202085797) August 20, 2021

No le ha pedido perdón

Sin embargo, el torero se sinceraba en directo y reconocía que no le había pedido perdón a la hija de Rocío Jurado: "No le he hecho nada para tener que pedirle perdón. Te lo puedo jurar por lo más grande que haya en el universo", zanjaba. Así, Ortega Cano recordaba que la relación entre ambos era "muy bonita", pero ahora hay un distanciamiento que espera que pronto se puede solucionar.

Por otro parte, el invitado confirmó que existe un diario sobre la cantante, pero advirtió que a pesar de no haberlo visto, quiso quitarle importancia y apuntó que se trata de "pequeñas anotaciones". Aunque advirtió: "Espero que lo que muestre Rocío Carrasco sea verdad. Conozco perfectamente la letra de Rocío Jurado", e incidía: "Yo he estado más tiempo con Rocío Jurado que su hija".