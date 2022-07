Durante la noche del 16 de julio, Ana María Aldón ha visitado 'Déjate querer' y ha protagonizado una emocionante conversación con Toñi Moreno. La mujer de José Ortega Cano ha estado envuelta en diferentes polémicas previas al inicio del verano de 2022; una situación que le ha llevado a plantearse cosas impensables.

La presentadora del espacio de Bulldog TV le hizo una pregunta, cuya respuesta ha dejado a todos impactados: "En todo este mes que llevas, afortunadamente, de especialistas ¿en el momento más duro has pensado en quitarte la vida?". La diseñadora no ha sido capaz de emitir ninguna respuesta y ha asentido con la cabeza mientras empezaba a llorar. Su hija, también presente en plató, no ha podido evitar derrumbarse al pensar en lo mal que lo ha pasado su madre.

"He tocado fondo, Toñi", fue la respuesta que consiguió comunicar. Asimismo, cogió fuerza para explicar por qué no lo hizo: "Mi niño me necesita mucho. Mi niño tiene 9 años y no se merece que su madre le abandone, tengo que seguir luchando", una declaración que ha conmovido a la conductora del programa, pero también al público. "Aunque no me guste la vida que tengo, lo que quiero es seguir viviendo y seguir teniendo esas ganas de vivir", aseguraba con lágrimas en los ojos.

Ana María Aldón opina sobre Ortega Cano

El extorero protagonizó un momento muy comentado en televisión donde pedía que no le metiesen en las discusiones entre su hija y su mujer. Sin embargo, la andaluza ha asegurado que ese comportamiento no le pareció bien: "Debería haber puesto límites. [...] Algo importante hubiese sido que dijera 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'. Es lo mismo que pido yo a mi familia sobre él", aseguró.