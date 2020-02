Ana Morgade arremete contra 'El club de la comedia' por prescindir de ella como presentadora

En 2017 finalizó la 12ª temporada de 'El club de la comedia' y, desde entonces, laSexta no se había pronunciado al respecto; ni para dar el formato por finalizado ni para renovar por una nueva edición. Este programa de monólogos arrancó en 1999 con Javier Veiga al frente, pasó el testigo a Emilio Aragón, El Gran Wyoming, Eva Hache, Alexandra Jiménez y Ana Morgade, quien ostenta el título de presentadora.

Ana Morgade, presentando 'El club de la comedia'

Sin embargo, esta última ha sorprendido a todos sus seguidores de las redes sociales con este comentario: "Enhorabuena a 'El club de la comedia' por la nueva temporada y por tener la elegancia de no decirme que ya no lo presento más. Como broma, de las mejores. ¡Muchas gracias!", tuitea la propia Ana Morgade. Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y son muchos los seguidores los que han mostrado su apoyo a la humorista, entre ellos, Eva Hache: "A lo mejor viene con el correo del zar. No news here".

No obstante, todo parece tratarse de un malentendido. Mientras que Morgade da por confirmado que se está preparando una nueva temporada de 'El club de la comedia', FormulaTV ha podido saber que Atresmedia, que es el grupo que tiene los derechos del formato, no tiene planteado en estos momentos hacer otra entrega del programa de monólogos.

"Si me llaman bien y si no, también"

A finales de 2019, FormulaTV entrevistó a Ana Morgade para hablar de sus proyectos en televisión y se trató su paso por este programa y la posibilidad de que regresase: "Está criogenizado, es el Han Solo del humor" y "desearía con todas mis fuerzas que se pudiera hacer una nueva edición". Además, en caso de que regresase, contaba con seguir al frente: "les queda mucha vida. Pero vamos, yo insisto: 'Club de la comedia', hablad conmigo".

Sin saber qué información le ha llegado a Morgade, puesto que Atresmedia no prepara nada para el regreso de este formato, lo que queda claro es que a la presentadora no le haría gracia que contaran con otro maestro de ceremonias sin ser informada antes. Aun así, en la entrevista a FormulaTV, confesó: "Yo no soy pesada. Si me llaman bien y si no me llaman, también. Yo no me enfado ni nada".