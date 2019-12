David Broncano, al saber que protagonizará la Nochebuena de laSexta: "Buena zorrada"

El Gran Wyoming, uno de los rostros más reconocidos de laSexta, ha acudido a 'La resistencia' y David Broncano ha aprovechado para comentar algo que le molesta en relación con la cadena del grupo Atresmedia. laSexta emitirá el 24 de diciembre un programa especial al que han llamado 'Nochebuena con Broncano', una recopilación de los mejores monólogos que el cómico hizo en 'El club de la comedia'.

Broncano da su opinión en 'La resistencia'

"En Navidades vamos a volver a compartir cadena", dijo Broncano al presentador de 'El intermedio' al comienzo de la entrevista. "¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de laSexta? Yo me llevé un susto ayer", continuó el entrevistador. Wyoming, que no entendía a qué se refería el cómico, optó por hacer una broma: "¿Es que hay un programa de delincuentes?".

Fue entonces cuando Broncano explicó por qué volvería a aparecer en laSexta: "El otro día empezaron a anunciar algo así como 'Nochebuena con Broncano' en laSexta y dije, '¡Joder! Grabo tantas cosas que igual he hecho un programa para laSexta y no me he enterado'. Y es que han cogido monólogos míos de 'El club de la comedia' de 2012 y han dicho... ponemos 6 seguidos y 'Nochebuena con Broncano', ¡a tomar por culo!". Entre risas, ha añadido: "Buena zorrada, ¿eh?".

La respuesta de Wyoming

El presentador de 'El intermedio' le ha explicado que "el mundo es el que es ahora" y que los artistas ya no suelen cobrar los derechos de imagen, porque los ceden por contrato, como es el caso de Broncano con 'El club de la comedia'. "Ahora puedes estar muerto de hambre en tu casa y ser el número uno en las listas de ventas o en televisión sin cobrar nada", se ha lamentado Wyoming.

Broncano no se daba por rendido y quiso saber si le entraría "algo de pasta" por la emisión del programa. Wyoming le explicó que le podría reportar que laSexta apostase por él en Nochebuena: "Alegría, un poco de satisfacción, fomenta tu egomanía, estás en las navidades en casa de la gente...". Pero dejándole claro que no recibiría una contraprestación económica por ello.