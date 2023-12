Ana Obregón rechaza presentar las Campanadas 2023/2024: "No me quiero separar de mi niña"

Por Daniel Parra |

Ana Obregón no presentará las Campanadas 2023/2024. Así lo ha confirmado en un evento publicitario de LaCabine. El motivo es que la actriz quiere pasar tiempo con su nieta, la hija del fallecido Álex Lequio, que nació en el mes de marzo: "Digo que no a todo, quiero estar con ella".

Ana Obregón junto a César y Jorge Cadaval en las Campanadas 2022/2023

"Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude. ¿Por qué? Pues porque, justificó Obregón, que no quiere repetirlo con su nieta, como recoge Hola. La presentadora explicó su ausencia:. Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual. Yo estoy a su lado mirándola".

"Eso no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos años", insistió la actriz. "Ni Campanadas, ni programa de Nochebuena, ni nada. Yo quiero estar con Anita", dijo Obregón, que explicó que está rechazando todos los proyectos que le ofrecen en los últimos tiempos.

No habrá sextas campanadas, por ahora

Ana Obregón ha presentado las Campanadas de Fin de Año en cinco ocasiones en TVE: 1995, 1996, 2005, 2021 y 2023. La han acompañado rostros como Joaquín Prat, Ramón García, Anne Igartiburu y Jorge Cadaval y César Cadaval, Los Morancos, en sus últimas uvas en televisión. Ahora, con el nacimiento de su nieta, los espectadores deberán esperar, como mínimo, hasta las Campanadas 2024/2025 para volver a ver a Ana Obregón en la Puerta del Sol por sexta vez.