Ana Pastor: "Pedimos al mejor representante de cada partido para el 'Debate 7N' y resultaron ser todo mujeres"

Este jueves 7 de noviembre, los principales partidos políticos tienen su última oportunidad para convencer a los ciudadanos españoles antes de las elecciones del 10 de noviembre en las que se decidirá a nuestro nuevo presidente del Gobierno. Tras realizar una intensa cobertura a toda la campaña electoral en sus principales espacios informativos, Atresmedia cierra esta programación especial con 'Debate 7N: la última oportunidad', un espacio moderado por Ana Pastor en el que cinco representantes de los principales partidos de ámbito nacional con representación parlamentaria debatirán sobre la realidad política y social de nuestro país.

María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox) han sido elegidas por los partidos políticas de las que forman parte para debatir en este especial que laSexta emite el jueves 7 de noviembre en prime time. Al igual que sucedió en las últimas citas electorales, se tratará de un debate abierto, integrado por tres bloques pero en el que las preguntas y repreguntas de Ana Pastor a las diferentes políticas serán constantes. FormulaTV ha podido charlar con la periodista para conocer las claves de esta cita televisiva y política que sin duda será determinante para las elecciones.

¿Cómo afrontas que el debate que moderas en laSexta sea decisivo, ya que se celebra 48 horas antes de que se realicen las elecciones para el Gobierno nacional?

Las afronto con muchas ganas. Se va a celebrar a 48 horas solo de que la gente vaya a votar y creo que será muy interesante comprobar si habrá diferencias con el debate del lunes. Tenemos que ver qué tienen que ofrecernos los partidos políticos en una situación como la que estamos ahora, en la que sin haber llegado el domingo a las elecciones hay quién habla ya de unas terceras elecciones. Es un buen momento para hacer preguntas.

Me tomo el debate electoral de laSexta como un examen

¿Hay cierta responsabilidad social por tu parte de moderar un debate que posiblemente sí va a influir en el voto de muchos votantes que siguen indecisos a día de hoy?

Creo que la responsabilidad en realidad la tienen los partidos. Mi trabajo es preguntar y repreguntar pero quién se la juega de verdad son los partidos. Yo me lo tomo como un examen por hacerlo bien, por estar a la altura de la propuesta y la confianza que ha depositado en mí la cadena. Pero en realidad, quién de verdad se la juegan son los partidos políticos.

¿Cómo surgió el hecho de plantear un debate con solo mujeres como es este? Era necesaria una visibilidad como esta, ¿verdad?

Con esto ha pasado una cosa muy interesante y es que ha sucedido justo lo contrario. Nosotros pedimos a los partidos que enviaran a sus mejores representantes después de que supiésemos que lógicamente los líderes de todos los partidos son hombres. Y bien, tras pedir esto, tras solicitar a los mejores de cada partido, ha resultado el debate que vamos a ver este jueves en laSexta. Creo que es muy interesante destacar precisamente esto, porque no es un debate de mujeres, es un debate en el que las cinco representantes han resultado ser mujeres. Cualquiera que ponga la tele tiene que verse representado y atendido por todas sus proclamas.

Precisamente, en el debate del 4-N, Ana Blanco se quejó a los líderes políticos de la nula presencia de mujeres al frente de sus respectivos partidos políticos. Ningún líder fue capaz de justificar o explicar este hecho

Recuerdo que Vicente Vallés y yo hicimos un comentario igual en las últimas elecciones, porque no ha cambiado nada. En ese momento, al igual que ahora, todo eran hombres. Ya son varias veces las que hemos visto que los partidos empiezan a decir que quizás la próxima líder sea una mujer, pero nunca ha pasado. Incluso, ha habido partidos en los que se ha llegado a presentar un hombre y una mujer para dirigirlo y en todos los casos ha ganado un hombre. Dos ejemplos son Soraya Sáez de Santamaría contra Pablo Casado y Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. En esos casos fueron decisiones democráticas, los partidos votaron y se eligió así, pero es cierto que ninguna mujer ha liderado ningún partido a día de hoy. Pese a ello, sí pienso que cada vez hay más mujeres, cada vez hay más visibilización pero sigue siendo insuficiente dado que existe un techo de cristal y un suelo pegajoso para las mujeres.

¿Cómo va a ser el debate de este jueves 7 de noviembre? ¿Tendrá una estructura y bloques cerrados?

El debate sigue la estructura de los que comenzamos aquí en 2015 en laSexta, cuando hicimos un debate a siete en Cataluña que marcó indudablemente la pauta. Nos inspiramos en el Parlamento Británico, es decir, en un debate en el que son los periodistas los que ponemos las normas y los partidos aceptan, como ha pasado en este caso. Es un debate en el que hay preguntas y repreguntas. Obviamente hay temas que se tratan pero no bloques como tal, no creemos demasiado en ello. Se hablará de economía, política exterior, del Brexit, del cambio climático y obviamente de Cataluña. A partir de ahí yo me he preparado preguntas para ir introduciendo los temas que no hayan salido o que no han quedado claros. Será algo muy abierto y ágil.

¿Qué opinas que en el debate del 4N inicialmente se pactase que no habrían preguntas de los periodistas?

Personalmente, cuando escuché a Vicente Vallés lanzar la primera pregunta me quedé muy satisfecha. Mi olfato me decía que no iba a ocurrir eso que se había dicho, que sí iban a haber preguntas. Después de los debates que hemos vivido no se puede no hacer preguntas genéricas, yo creo que la gente no es tonta.

Si esto consiste en ir y soltar tu rollo, la gente no saca conclusiones

¿A los políticos de hoy en día les cuesta participar en este tipo de debates? A veces da la sensación que acuden a hacer simplemente un mitin político

Eso es el gran reto, que no parezcan monólogos. Queremos que puedan interactuar entre ellos, que se vea si hay diferencias entre entre sus propuestas o no, porque si esto solo consiste en ir y soltar tu rollo, la gente en sus casas no saca ningún tipo de conclusión. Creo que está muy bien que se debata y es precisamente lo que veremos este jueves en el debate, veremos cómo es la relación de esos partidos, pero sin hacer un monólogo. Yo no creo en los monólogos.

¿Qué opinas de cierta teatralización que existe a día de hoy en algunos debates así?

Imagino que todos los partidos deciden sus respectivas estrategias en base al "feeling" que tienen de lo que les puede resultar positivo. Ciudadanos fue muy criticado en la campaña de abril por el "merchandising" pero también consiguió en las elecciones un mejor resultado. Ellos pensarán que funciona y por eso lo hacen. Después de eso, cada cual saca sus conclusiones con el adoquín o lo que sea que saquen.

¿Llevarás al perro de Ciudadanos a 'El objetivo'?

(Risas) Yo no lo puedo llevar, porque no es mío, yo lo que llevo a 'El objetivo' son preguntas y preguntas.

En el debate que moderas hemos visto que el Partido Popular ha decidido llevar a Ana Pastor en vez de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Crees que sus afirmaciones sobre el "no es no" en medios de comunicación y los últimos debates han sido determinantes para esta decisión?

Creo que es un síntoma de que los partidos son diversos y que tienen varias armas. No solo sucede con el PP. En este caso, creo que sí son dos personas totalmente distintas y sí quiero reseñar que es un debate que se cerró hace mucho tiempo, no viene motivada por lo que sucedió el 4 de noviembre. Pero sí, se ha elegido a alguien totalmente distinto a quién protagonizó el debate de la Academia.

¿Produce pena el tener que estar constantemente verificando datos? Da la sensación que los políticos no dejan de mentirnos

Creo que es un ejercicio super sano. No tanto por pensar que nos mienten todos, sino por tener constantemente un pensamiento crítico. Creo que es uno de los valores que tiene que tener una democracia; el cuestionarlo todo, incluso con los políticos que te gustan y al que estás pensando en votar. Es casi más importante saber si dice la verdad a quién quieres votar que el contrario. Creo mucho en el trabajo que hace Newtral. Llevamos haciendo verificación en directo desde el año 2015 y creo que es algo muy útil, porque a día de hoy la gente sí ve los debates con otra pantalla, desde el móvil. Y es precisamente ahí donde nosotros vamos informando a los espectadores si los datos son ciertos o no.

Un tema que tendrá importancia en el debate son las consecuencias en Cataluña de la sentencia del Procés. ¿Qué opinas de la presión y agresiones a las que se ven sometidos los periodistas desplazados allí?

Una agresión no hay que justificarla de ninguna manera. Me parece impresentable insultar, escupir y zarandear a periodistas, como sucedió con un cámara de laSexta. Sean tanto de Atresmedia como de TV3 o Mediaset, de cualquier medio de comunicación. Y además, resulta curioso porque en la última agresión, nosotros estábamos contando la manifestación que había, es decir, estábamos tratando de contar la razón por la que se quejaban de la visita del Rey Felipe VI. Si tú pones delante de la cámara un papel que impide que eso se cuente, pues tu reivindicación no se puede contar. Y no, en agresiones no añado ni un solo pero, es una agresión y punto. Se la hagan a quién se la hagan, no solo a periodistas lógicamente.