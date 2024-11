Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado lunes 11 de noviembre, 'TardeAR' vivió en su mesa un debate sobre las responsabilidades políticas de la DANA. En la discusión había dos bandos claramente diferenciados: por un lado, Ana Rosa Quintana, Carlos Cuesta y Cristina Tárrega culpaban al Gobierno, mientras que Xavier Sardà y Susana Díaz responsabilizaban a Mazón. "En este programa no somos como otros sitios, aquí repartimos las culpas, porque hay otros sitios que solamente se mira a Mazón", apuntó la presentadora.

Por su parte, Sardà tenía clara su postura: "". "Será para ti, Xavier", le respondió Tárrega. Díaz apoyó la visión de Sardà al achacar la culpa al presidente de la Generalitat: "El grado de responsabilidad no es el mismo, ¿quién era la primera persona que tenía que actuar?".

"Si ya vemos que no se le localiza hay que tomar cartas en el asunto", continuó Tárrega alimentando su punto de vista. En cuanto a Quintana, la presidenta de Unicorn Content sí destacó la responsabilidad de Mazón: "Aquí hay una cosa que es muy peligrosa que es la desafección de los ciudadanos frente a la política. El señor Mazón estaba a ver si colocaba a una periodista en el cargo de la televisión en À Punt".

Los dos bandos del debate

"El Gobierno de España cuando había 50 muertos encima de la mesa dejó todo para aprobar el decreto de RTVE", añadió Quintana. "A mí eso no me gustó", asumió Díaz con Sardà señalándolo como un "error". Eso sí, la política se mantuvo firme aún así con su argumentación: "Aprobarlo no provoca más muertos". En el otro lado, Cuesta se mantenía desconfiando del Gobierno: "Estamos dando por hecho que la versión de Sánchez es real".