Ana Rosa Quintana revela su intención de voto en las elecciones del 10 de noviembre

El domingo 10 de noviembre, todos los españoles tendrán una importante cita con las urnas y es que medio año después de que tuviésemos que votar y los partidos políticos no lograsen ningún pacto de gobierno posible, ha llegado el momento de volver a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente del Gobierno. ¿Quién será el elegido? Por ahora es una completa incógnita, pero lo que está claro es que la cita electoral ha despertado un gran interés informativo y prueba de ello es por ejemplo el amplio seguimiento que se está realizando en espacios como 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

Ana Rosa Quintana

Precisamente, de los votos que pondrán en las urnas el 10 de noviembre se habló en el debate político realizado este jueves 7 de noviembre. Ana Rosa Quintana quiso saber si sus colaboradores tienen claro su voto y se interesó además por quién van a votar exactamente cada uno de ellos. Aunque no se mojaron de forma demasiado evidente, sí que dejaron caer sus preferencias políticas, algo que no sorprendió a ningún espectador que haya seguido habitualmente estas tertulias políticas ya que las preferencias de cada uno suelen evidenciarse siempre. De esta forma, Juan del Val afirmó que no tiene decidido su voto pero que sí tiene claro "que me inclino por el lado izquierdo".

Por su parte, Antonio Maestro respondía irónico que él se inclinaba por el lado derecho político mientras que Jordi Bustos decía que puede que sea "mucho más interesante decir a quién no votarías jamás". Él mismo utilizaba esa táctica y dejaba claro que "nunca votaría a Pedro Sánchez" mientras que Eduardo Inda dejaba muy claro que "voy a votar a quién puede echar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Después de que el periodista felicitase a Pablo Iglesias "por haber mejorado su limpieza personal", Ana Rosa Quintana también se mojaba y afirmaba que ella "no votaría ninguno ninguno de los extremos. Ni el de la derecha ni el de la izquierda". En definitiva, la presentadora y periodista dejaba muy claro que no se decantará ni por Podemos ni por VOX. ¿Terminará revelando a quién votará finalmente el 10 de noviembre?

Polémico comentario de VOX

Este debate se ha producido horas después de que la propia Ana Rosa realizase una polémica declaración respecto al partido ultraderechista, que ha indignado a muchos espectadores. "Creo que muchos periodistas nos equivocamos queriendo comparar a VOX con el franquismo, el fascismo... Con este tipo de ideologías antiguas" afirmaba Quintana. La presentadora quería expresar con esta frase que, para ella, VOX se acerca más a "movimientos populistas de derechas", una afirmación que parece que muchos no han entendido ya que las redes sociales se han inundado de mensajes contra Quintana por "blanquear" el partido que lidera Santiago Abascal.