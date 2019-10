Ana Rosa Quintana estalla por el machismo Diego Matamoros y Kiko Jiménez en 'GH VIP': "Esto qué coño es"

Es innegable que dos de los grandes protagonista de la séptima edición de 'GH VIP' han sido Kiko Jiménez y Estela Grande. Ambos protagonizaron una curiosa relación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra que puso en jaque a Diego Matamoros y Sofía Suescun fuera de ella. Es por eso que este martes 29 de octubre, en 'GH VIP: Límite 48 horas', los dos chicos vivieron un duro enfrentamiento en directo, cuento Jiménez fue descartado de la repesca y volvió a plató. Matamoros no dudó en afirmar que Kiko "ha quedado como un rastrero y un mierda, que es lo que es", un reproche que tuvo una contundente respuesta por parte del extronista: "El más rastrero y el más mierda que hay aquí eres tú, eso para empezar. Si valoraras un poquito a la pedazo de mujer que tienes, me tratarías mejor".

Ana Rosa Quintana y Diego Matamoros

La discusión fue subiendo de tono y es que Matamoros calificó a Kiménez "como un cero," aunque "como manipulador, mierda y mentiroso" el chico le puso un diez. Fue entonces cuando Sofía Suescun entró también y lejos de calmar los ánimos, terminó protagonizando un duro enfrentamiento con el que era su novio al echarle en cara las mentiras que le había contado con respecto a lo que había sentido por Estela dentro de la casa. Tras varios minutos de reproches, gritos y hasta lágrimas en pleno directo, ambos decidieron romper su relación y terminar con todo lo que les unía hasta ese momento. Un duro momento que fue comentado un día después en 'El programa de Ana Rosa'.

Joaquín Prat se mostró completamente indignado con lo que habían visto y es que calificó la discusión de "impresentable, lamentable, bochornosa y machista". Ana Rosa Quintana no se quedó atrás y no dudó en calificar todo lo que había visto como grave machismo. "Es muy machista todo, el objeto son unas señoras que están calladas", empezó diciendo la presentadora, para después preguntarse si estos creen que ellas eran de su propiedad. La periodista considera que "este tipo de cosas se solucionan en la intimidad (...) públicamente no dejas a las personas, tratando a esa gente como un objeto". Para cerrar su intervención, la conductora se preguntó: "¿Esto qué coño es?".

La respuesta de Sofía Suescun

Horas después de todo lo ocurrido, Sofía Suescun decidió dar explicaciones en 'Mujeres y hombres y viceversa', el dating show en el que participa a diario. "Lo que me molesta de Kiko es la gran capacidad que tiene para intentar darle la vuelta a la tortilla. Intenta engañar", se quejó Suescun, para después confesar que está convencida que él no la hubiese defendido así: "No se habría comido todo lo que me he tenido que comer con su orgullo machorral". Finalmente, este llamó totalmente indignado y contó que Diego Matamoros le confesó al terminar la gala que él había mantenido relaciones sexuales con Suescun, algo que indignó por completo a la chica.