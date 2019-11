La reflexión de Ana Blanco sobre la falta de mujeres en el 'Debate electoral': "No es una foto de igualdad"

La noche del lunes 4 de noviembre, se celebró el debate electoral de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre con los líderes de los cinco principales políticos: Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Cinco líderes cuyo debate se dividía en distintos bloques, entre ellos la política social y la igualdad, momento en el que Ana Blanco, mediadora del debate con Vicente Vallés, no dudó en lanzar un importante mensaje.

Vicente Vallés y Ana Blanco, moderadores del debate electoral del 4N

Blanco apuntó a la posibilidad de que los políticos hablasen en dicho bloque de las pensiones, la dependencia, la igualdad o la violencia de género. "Me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate, con cinco candidatos y ninguna mujer presente", declaró la mediadora, antes de que ella y su compañero otorgasen la palabra a uno de los candidatos a la presidencia de cara a las próximas elecciones.

Blanco insistió en que no había "ninguna candidata" presente, antes de continuar. "Supongo que hablarán de paridad, pero en cualquier caso, en este momento, no es una foto de igualdad", concluyó la presentadora. Un discurso breve, pero tajante, al que Pedro Sánchez no dudó en hacer referencia durante su intervención. "Necesitamos mejorar la paridad", reconoció el líder del PSOE, antes de hacer referencia al consejo de ministros actual, del que afirmó que era el que tenía "más mujeres del mundo".

"Grande, Ana Blanco"

Aunque breve, el mensaje de Ana Blanco fue muy aplaudido en las redes, donde no pasó desapercibido. "Cinco candidatos hombres hablando de igualdad. Grande, Ana Blanco", compartió una tuitera. Unas palabras con las que coincidieron otros muchos espectadores, que alabaron la actitud de la presentadora. "El debate electoral lo gana Ana Blanco con su mención a la igualdad", compartió otra usuaria de Twitter.

Cinco candidatos hombres hablando de igualdad. Grande Ana Blanco.#DebateElectoral — Valeria (@valeriarmgz) 4 de noviembre de 2019

El #DebateElectoral lo gana @anablanco_tve con su mención a la igualdad: "esta foto desde luego que no muestra paridad" ???????? — Marta (@Martahm_) 4 de noviembre de 2019

Muy bien Ana Blanco señalando la falta de candidatas mujeres en el debate, reflejo de la ausencia de Igualdad ???????????????? #debatea5RTVE — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) 4 de noviembre de 2019

Toma ZZAASSCCAA de Ana Blanco..????????



"La foto de este debate no es una foto de igualdad" #DebateElectoral

pic.twitter.com/SL9TJmC8yn — Sergio Moreno (@sergiolleig) 4 de noviembre de 2019

Ana Blanco, la única mujer en pantalla lo reseña. No, esto "no es una foto de igualdad" pic.twitter.com/uaBBw8FmFR — Yolanda Clemente (@yolsclemente) 4 de noviembre de 2019

Me encanta el zasca de @anablanco_tve en el #DebateElectoral @rtve a todos los candidatos de los partidos y que ha dicho lo que pensamos muchas mujeres: "En la foto de los cinco candidatos no hay ninguna mujer, supongo que vais hablar de pariedad, pero aquí no se refleja". ???????????? — Núria Segura Insa (@Nuriasein) 4 de noviembre de 2019