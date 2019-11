'Anatomía de Grey': Meredith se enfrenta a la junta médica en el 16x08

En el anterior capítulo de 'Anatomía de Grey' Maggie conoció a su prima y a su tío biológicos, es decir, al hermano y a la sobrina de Richard. El encuentro se producía porque Sabi necesitaba la ayuda de Webber para hacer frente a un tumor. Tras conectar rápidamente con su prima, Maggie insistía para encargarse de la intervención, una decisión muy discutida y que al final trajo terribles consecuencias. Lamentablemente, Pierce no pudo hacer nada por salvar a Sabi, que falleció en la mesa del quirófano. Por su parte, Amelia y Owen lograban cerrar para siempre un capítulo de sus vidas, quedando como amigos y familia. Mientras tanto, Catherine sentenciaba a Gemma con una sutil amenaza.

La familia, siempre la familia

En estey que en España podemos ver gracias a Fox Life, Meredith se enfrenta a la junta médica, que decidirá si conserva o no su licencia y, por tanto, marcará para siempre el futuro de la doctora Grey. A la vista le acompañarán sus compañeros y amigos, muchos de ellos llamados a testificar. Al mismo tiempo, los problemas personales y sentimentales interferirán con los intereses de cada uno. Además, para hacer este episodio número 350 mucho más especial, historias del pasado vuelven a tener protagonismo para hacer que la atmósfera sea mucho más emotiva y nostálgica.

Meredith junto a su abogada en 'Anatomía de Grey'

Uno de los aspectos que siempre ha destacado en 'Anatomía de Grey' es la unión de sus protagonistas. En muchas ocasiones hemos sido testigos de cómo se jugaban su propia vida para salvar a sus amigos, demostrando que la familia va mucho más allá de los lazos sanguíneos. Ahora ha llegado del turno de que todos unan fuerzas para apoyar a Meredith en uno de los días más importantes de su carrera y de su vida. No obstante, Grey también debe poner de su parte tal y como le indica su abogada porque si no mantiene la calma y permanece en silencio dejándole hacer su trabajo, las cosas podrían complicarse más todavía.

Sin embargo, no ha hecho ni falta que Meredith abriese la boca para que el primer inconveniente apareciera. Dispuestos a hacer de esta vista una situación intensa e incómoda, nada mejor que meter como miembro del jurado al doctor que atendió a Derek y fue responsable de su muerte. Uno de los temas más dolorosos de la historia de la serie, y que ya parecía olvidado, resurge de entre las cenizas con la presencia de este hombre, lo que enerva a Meredith y a todos lo que todavía no hemos superado esa injusta pérdida. Por si fuera poco, él va a ser uno de los que decida si Grey puede seguir ejerciendo la medicina o no, algo irrisorio si tenemos en cuenta sus propios antecedentes.

Menos Bailey, todo apoyan a Meredith en 'Anatomía de Grey'

Si el ambiente ya estaba caldeado, las declaraciones de Bailey no han ayudado nada. Parece que a Miranda se le ha olvidado todo lo que ella también hizo en el pasado, pero sobre todo el apoyo y la ayuda que siempre le brindó Meredith. El rencor que siente Bailey es incomprensible, por suerte el padre de la pequeña Gabby aparece para poner un poco de luz y esperanza, explicando todo el bien que hizo Meredith por su hija y su familia. Pero esto no es suficiente porque la abogada de la acusación comienza a sacar a la luz los errores pasados. Para nosotros quizá sea una retahíla de numerosos recuerdos, pero para Grey es una carretera directa a la anulación de su licencia.

A pesar de todo, Meredith ha guardado silencio como le pidió su abogada, aunque toda persona humana tiene un límite y el suyo ha llegado cuando han mencionado a su hija. Ese instante ha sido el detonante para que Grey saltase y recriminara al doctor que dejó que Derek muriese todo lo que hizo. Lo que nadie esperaba es que a ese hombre le diese un ataque y terminase en el hospital. Mucho menos que fuese la propia Meredith la que solicitase que le llevaran al Grey-Sloan Memorial Hospital. Allí Tom se encarga de operarle, ya que Amelia es incapaz de tratar al hombre que le arrebató al ser que más quería en este mundo. Finalmente, el médico fallece y ahí se cierra un capítulo más en la vida de Meredith y su familia. Además, hemos visto cómo Teddy se está convirtiendo en un apoyo para Amelia, algo impensable hace unas temporadas.

Confesiones que duelen

Doctor Richard Webber en 'Anatomía de Grey'

Entre todas las declaraciones, la confesión de Schmitt ha sido la más dolorosa de todas, por encima de las palabras llenas de rencor de Bailey. El joven residente ha asumido delante de todos que él fue quien le contó a Miranda lo que estaba sucediendo, aunque lo hizo porque no quería que se cometiera ningún error. El pobre no tenía ni idea de las intenciones de Meredith y actuó de buen corazón, pero ahora va a tener que pagar las consecuencias, que se van a traducir en el vacío y la desconfianza por parte del resto de los residentes.

Lo que también ha salido a la luz es que Richard realizó una serie de llamadas e intervino para que Meredith fuese incluida en el programa de residentes del hospital. En un principio ella no iba a tener plaza, pero Webber logró que así fuera. Esto demuestra, una vez más, el cariño que siente por Meredith, a la que siempre ha considerado parte de su familia. Pero también nos ha mostrado los celos de Bailey, que no comprende por qué Richard se juega el cuello por ella. La principal diferencia radica en que Grey es hija de Ellis, algo que para Webber es fundamental, pero eso no quita que Miranda no sea también importante para él. Por fin sabemos el motivo que ha llevado a Bailey a actuar de semejante manera, ya que no es capaz de asumir que por la familia uno es capaz de hacer lo que sea.

Homenaje a Meredith Grey

Ellen Pompeo como Meredith en 'Anatomía de Grey'

El futuro de Meredith como cirujana parecía que estaba sentenciado, sobre todo después de saber que el miembro del jurado ha fallecido. Pero el plato fuerte para hacernos llorar llega con Karev demostrando que siempre van a estar ahí para ayudarse mutuamente, pase lo que pase. Alex abre paso a multitud de pacientes a los que Grey salvó la vida. Las escenas de los relatos, estupendamente acompañadas por una música más que apropiada, consiguen recrear momentos muy emotivos, todo con el único objetivo de convertir este capítulo en un homenaje a la figura de Meredith Grey.

La serie no sería nada sin Ellen Pompeo encarnando a la protagonista. Si bien es cierto que otras ficciones han seguido adelante sin su rostro principal, en este caso todos estamos de acuerdo en que 'Anatomía de Grey' no podría continuar sin su presencia. De este modo, la propia serie está rindiendo un homenaje a su pieza fundamental, recordando cómo ha sido su evolución durante todo este tiempo y trayendo de vuelta, aunque de forma simbólica, a personajes que fueron muy importantes en su trayectoria, como es el caso de esa carta enviada por Cristina Yang (Sandra Oh). Asimismo, en última instancia aparece Bailey para poner el broche final, dejando de lado rencores y recalcando todo el reconocimiento que merece Grey, así como la importancia que tiene la familia en una serie donde se defienden todos esos valores.

¿Y qué pasa con el amor?

DeLuca y Meredith en 'Anatomía de Grey'

Aunque la mayor parte del episodio ha sido un homenaje a Meredith, tampoco se olvidan del amor, de otro de los puntos importantes en la serie. En este apartado vuelve a cobrar relevancia la historia de Maggie y Jackson. Ella dio por zanjada su relación al comienzo de la temporada, pero ahora no pasa por un buen momento y la comprensión y ayuda de Avery le han hecho olvidar aquella etapa y los malos momentos. Casi nos llevamos las manos a la cabeza cuando ambos hacen ademán de besarse, pero por suerte han frenado justo a tiempo. Caer en esta trama otra vez sería un gran error, sobre todo porque llegó a un punto en el que tenían que darle un final porque la historia se había estancado. Preferimos que los dos miren hacia otro lado y rehagan sus vidas y puedan seguir aportando a la ficción.

En este apartado también entra Meredith, que desde la muerte de Derek no había encontrado cierta estabilidad en el amor. DeLuca le ha aportado muchas cosas buenas, pero la propia Grey reconocía hace unos episodios que no estaba segura de tener un futuro junto a Andrew. Esas dudas se han hecho evidentes en este capítulo, donde el mismo DeLuca ha sido consciente de todo. El joven ha tenido que escuchar cómo Meredith le explicaba que, si perdía la licencia, la relación terminaba, una afirmación rotunda que no dejaba espacio para réplicas. Andrew se ha dado cuenta de que Meredith no lo valora del mismo modo que hace él, un duro golpe para alguien que sí está enamorado. De momento le ha dado tiempo para que Grey recapacite y tome una decisión sobre lo que quiere en su vida.