'Anatomía de Grey': Una trágica pérdida y un drástico giro de guion marcan la midseason finale

La semana pasada en 'Anatomía de Grey' pudimos ver un episodio muy especial con el que se conmemoraba haber llegado a la cifra de los 350 capítulos. La trama giró en torno a la figura de Meredith Grey y a la decisión de su futuro, rindiendo un pequeño homenaje al personaje interpretado por Ellen Pompeo. Apelar a la nostalgia y a la emotividad fue el principal objetivo, algo que lograron recordando toda la trayectoria de la doctora, reviviendo casos del pasado y con la presencia de todos sus amigos apoyándola. Finalmente, la junta médica optaba por permitirle continuar ejerciendo la profesión, una conclusión feliz con la que nos aseguran que tendremos de vuelta en el hospital a Meredith.

¿Un regalo envenenado?

En estey que en España podemos ver gracias a Fox Life, Jo se convierte en voluntaria de un refugio y recibe una llamada sobre un bebé abandonado en la Estación 19. Mientras tanto, Meredith sigue adelante con su vida después de enfrentarse a la junta médica, pero la llegada inesperada de un nuevo médico provoca que su vuelta no sea tan idílica como imaginaba. Además, Maggie también regresa al hospital tras el fallecimiento de su prima, un suceso que todavía sigue afectando anímicamente a la especialista en cardiología. Por su parte, Jackson da un gran paso en su incipiente romance con Vic, mientras que Bailey y Amelia intercambian avances en el embarazo.

Meredith regresa a su puesto de trabajo en 'Anatomía de Grey'

Después de toda la primera parte de la temporada alejada del hospital, Meredith tenía muchas ganas de regresar al Grey Sloan, aunque los espectadores también ansiábamos volver a verla en acción. Como era de esperar, la alegría invade a todo el mundo, pero esa felicidad se ve empañada rápidamente con la llegada del doctor Cormac Hayes (Richard Flood), nuevo jefe de cirugía pediátrica. La primera impresión que nos genera es que se trata de un hombre muy arrogante y poco empático con los pacientes, lo que provoca varios enfrentamientos con Grey y cierto rechazo hacia su persona. Sin embargo, ¿de dónde ha salido este médico? Sabemos que la plantilla necesitaba nuevas incorporaciones, pero Bailey jamás contrataría a alguien con su actitud.

Esta duda se resuelve justo al final, cuando Grey descubre que es un regalo por parte de Cristina. Resulta que detrás de esa máscara que le hace parecer rudo y borde se encuentra un hombre viudo y mucho más sensible de lo que muestra. La intención de Yang, que por cierto la mencionan mucho últimamente, es que su amiga encuentre un nuevo interés amoroso, pero ¿cuál es el objetivo de los guionistas con este nuevo personaje? Probablemente, Hayes llega para formar un triángulo amoroso más, pues la relación entre Meredith y Andrew se encuentra en punto muerto desde que este le concediera tiempo para que aclarase sus ideas.

No sabemos si ese triángulo se llegará a crear porque Grey parece no querer arriesgar en lo que se refiere al terreno amoroso. Aunque también es cierto que aquí la culpa es de DeLuca, pues quizá debería de haber actuado de otro modo menos drástico. Entendemos que esté cansado de no ser una prioridad para Meredith, pero por culpa de esa decisión puede que ahora la pierda para siempre. Además, Hayes todavía tiene mucho que ofrecer y Grey ya se ha fijado en él, sobre todo desde que ha averiguado que es una recomendación de Cristina y que no es tan ogro como él mismo se pinta. Asimismo, un soplo de aire fresco con un rostro nuevo nunca viene mal, aunque deben llevar cuidado para no caer en uno de esos triángulos amorosos que se convierten casi en bucles interminables.

Salir del abismo

Jackson y Vic en 'Anatomía de Grey'

Poco a poco el Pacific Northwest General Hospital está empezando a convertirse en un centro médico decente. Las decisiones y acciones de Karev están dando sus frutos, pero todavía necesitan muchas inversiones y recursos para salir del agujero negro en el que se encontraban. La incorporación de una nueva doctora podría seguir ayudando, no solo a nivel médico, también a crear más conflictos personales entre nuestros protagonistas. Cabe destacar que con la aparición de este hospital han conseguido dinamizar en cierto modo las tramas, generando diferentes ambientes que nos permiten tener historias más diversas. No obstante, eso no quita que echemos de menos ver el equipo que formaban todos juntos en el Grey Sloan.

Quien también parece encontrarse en un abismo es Maggie. Como era de esperar, la muerte de su prima le ha afectado profundamente, tanto a nivel personal como profesional. Ahora vemos a una Pierce temerosa y poco confiada, hasta tal punto de pedirle a Teddy que le ayude en una operación sencilla. Por si fueran pocos sus problemas, Maggie vuelve a fallar en el quirófano, lo que le lleva directamente a renunciar a su puesto de trabajo. Recuperar la confianza en sus capacidades y habilidades va a ser un trabajo muy duro. Esperamos que Meredith y Amelia estén a su lado apoyándola para que sea la de siempre lo antes posible, sobre todo porque no sabemos si explorar este nuevo camino en la vida de Maggie será lo suficientemente interesante.

Por su parte, Catherine por fin ha descubierto que Jackson y Maggie rompieron hace tiempo, aunque lo ha averiguado por casualidad al ver a su hijo con Vic. Jackson no ha tenido problema alguno en contarle todo lo ocurrido, lo que nos lleva a ser testigos de una conversación entre madre e hijo en la que ambos confiesan sus problemas sentimentales. Gracias a las palabras de Jackson, Catherine decide ir al hospital a ver a Richard, pero un malentendido provoca que ella crea que sus dudas eran ciertas y que su marido le engaña con otra mujer. Todos conocemos los antecedentes de Webber, pero en esta ocasión no ha hecho nada malo, más bien lo contrario. Solo falta que la cabezonería y los estúpidos celos dejen de cegar a Catherine y se percate de que tiene a un buen hombre a su lado.

Pérdidas que duelen y otras que suponen ganancia

Jo llega a la estación 19 en 'Anatomía de Grey'

Siguiendo las recomendaciones de sus terapeutas, Jo decidió apuntarse como voluntaria para atender a los bebés abandonados que llegan a las estaciones de bomberos. Quizá lo hizo pensando que jamás la llamarían, pero ese momento ha llegado y ahora tiene que hacer frente al problema y a los recuerdos. Del mismo modo que el bebé que sostiene en sus brazos, ella también fue abandonada, por lo que le resulta inevitable sentir compasión por ese pequeño ser humano. El vínculo repentino que establece con el bebé es tan fuerte que hace lo que todos estábamos esperando, quedarse con él sin decir nada a nadie. Su misión era cuidarlo hasta que llegara alguien de asuntos sociales, pero Jo ha optado por hacerse cargo del pequeño. Estamos deseando ver la cara de Karev cuando descubra esta gran sorpresa.

Con Amelia y Miranda embarazadas, el mundo de los bebés cobra protagonismo inevitablemente. Ambas han hecho equipo para compartir sus inquietudes, antojos y vivencias, un dúo de lo más gracioso y simpático. Sin embargo, tanta alegría debería asustarnos, pues la felicidad nunca dura tanto cuando se trata de nuestros protagonistas. Dicho y hecho, unos comentarios de Bailey sobre el transcurso de su embarazo ya nos dejan con la mosca detrás de la oreja, hasta que la tragedia se confirma y Miranda pierde al bebé. Bailey era la encargada de poner el punto cómico, pero en esta ocasión resulta imposible emocionarse con ella, sintiendo el dolor de haber perdido a ese hijo que iba a permitirle remontar el vuelo con Ben. Ahora necesita tiempo para asimilar la pérdida, pero esperamos que no suponga la ruptura de su matrimonio.

Amelia conversa con Bailey en 'Anatomía de Grey'

Mientras tanto, Amelia se encuentra con las hormonas revolucionadas y ajena a lo que le ha sucedido a Bailey, que no quiere contarle lo ocurrido de momento. Pero Amelia también esconde un pequeño detalle y es que no se ha hecho ninguna ecografía desde que supo que estaba embarazada. El miedo a descubrir que algo va mal es lo que le impide querer saber cómo se encuentra el bebé, pero finalmente decide seguir los consejos médicos y procede a realizarse la prueba. Para sorpresa de todos le comunican que se encuentra embarazada de 24 semanas, por lo que el padre del bebé podría ser Owen en lugar de Link. Si creías que se había cerrado esa puerta para siempre, ahora con esta noticia vuelve a reabrirse la herida. El mayor perjudicado es Link, que ha cambiado su vida por completo desde que se enteró de que iba a ser padre. Sin embargo, ¿confesará Amelia lo ocurrido o dejará que todo siga como hasta ahora?

Con ambas tramas y la relación de Jackson y Vic hemos visto que el vínculo entre 'Anatomía de Grey' y su spin-off es inevitable. Ambos mundos casan a la perfección, sobre todo por la presencia de Ben, que ejerce de hilo conductor. Además, en este caso hemos contado con la presencia del capitán Herrera en el hospital, donde Bailey le ha dado la triste noticia de que vuelve a tener cáncer. Como podemos comprobar, ambas ficciones se retroalimentan y comparten personajes, por lo que a veces necesitamos seguir las dos series para entender algunas historias o ver cómo evolucionan ciertas tramas.

Cliffhanger final

Schmitt en el bar instantes antes del accidente en 'Anatomía de Grey'

Cuando 'Anatomía de Grey' llega al final de temporada o, como sucede en este caso, a la conclusión de la primera tanda de episodios, todos esperamos ansiosos a que nos sorprendan con un cliffhanger. De hecho, vives los últimos minutos esperando a que algo grande pase y te deje con la boca abierta y con la miel en los labios. Esto se debe a que la serie cuenta con unos antecedentes que hacen que el listón esté muy alto, siendo el final de su sexta temporada uno de los mejores cliffhanger de la historia de la televisión. Sin embargo, no siempre buscan ese impacto en los seguidores, aunque en esta ocasión lo han logrado con creces.

Cuando todo parecía que iba a concluir con varias tramas abiertas de cara al próximo año, pero con cierta tranquilidad, añaden un factor sorpresa más al hacer que un vehículo se estrelle contra el bar de Joe, donde varios médicos se encontraban ahogando sus penas o pasando el rato. Quizá esa secuencia final roce el surrealismo y para algunos les resulte innecesario, sobre todo cuando ya tenían tramas suficientes con la llegada del nuevo cirujano pediátrico, la renuncia de Maggie y la incertidumbre de la verdadera paternidad del bebé de Amelia. No obstante, si eres seguidor de esta serie estás más que acostumbrado al drama y, probablemente, andabas echando de menos algo de tragedia en la vida de nuestros protagonistas. De hecho, la única intención con esta historia es dejar en el aire el destino de los allí presentes, quedándonos con la duda de si tendremos que lamentar alguna muerte o simplemente serán heridas sin mayor importancia.