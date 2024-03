Por Almudena M. Lizana |

En la emisión de 'Socialité' del domingo 24 de marzo de 2024, el programa ahora producido por Fénix Media trataba la relación de Andrea Bueno y Álvaro Álvarez, señalando que hay pistas en sus redes sociales que indican que todavía están juntos a pesar de que no aguantaron nada en el programa.

María Verdoy en 'Socialité'

"Lo de Andrea y Álvaro es lo más tóxico que he visto nunca.", reaccionaba la presentadora María Verdoy , dando su opinión sobre las dinámicas de Andrea y Álvaro, que se dieron otra oportunidad en el reencuentro del reality.

"Ella le anula completamente y él sigue y sigue. Si veis algo así, lo más mínimo cerca de vosotros, huid, salid de ahí. Que sirva de algo ver estas relaciones en televisión", terminaba Verdoy. Estas palabras no han pasado desapercibidas para la protagonista, quien grababa varios stories dedicándoselos a la presentadora de 'Socialité'.

Su respuesta

"Cara espárrago", decía Andrea mientras escucha a Verdoy en 'Socialité'. "El mensaje va para ti. Te tendría que dar vergüenza, siendo más vieja que un saco de gnomos, hablando sin saber. Ya tiene el higo negro para estar hablando tonterías. No es una niña, siendo presentadora tendría que ser un poco más neutra, con esa boca pestes... Criticando lo primero que se le pasa, si no sabes, no hables", terminaba la de 'La isla de las tentaciones 7', muy cabreada con la opinión de María Verdoy sobre su relación con Álvaro.