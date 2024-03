Por Beatriz Prieto |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' emitió parte de sus reencuentros ocho meses después la noche del miércoles 20 de marzo. Entre ellos, se encontraba el regreso de Andrea Bueno y Álvaro Álvarez después de su efímera estancia en el reality, que la malagueña abandonó sin avisar a sus compañeros. Andrea, de hecho, fue la primera en reunirse con Sandra Barneda, ante quien confesó que su mala experiencia le había hecho olvidar todo lo que había vivido en República Dominicana.

Andrea y Álvaro en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 7'

"Estoy tirando... Un poco más despejada. Centrada en mi negocio y mi familia, pero" reconocía la malagueña cuando Barneda quiso saber cómo se encontraba. Como es habitual, Andrea pudo revivir algunos de sus momentos más destacados durante la grabación en República Domicana., aunque hubo algún momento puntual en el que también pareció estar a punto de echarse a llorar.

"Me veo y soy yo. Me río y a la vez lloro porque lo he pasado muy mal, pero me veo y me lo tengo que tomar a cachondeo", reconoció la malagueña, a quien Barneda le pidió que "no te lo tomes a cachondeo", sino que "me hables desde el corazón y no te protejas con esa risa". "Prefiero tomármelo a cachondeo, porque si no me voy a echar a llorar", soltó entonces Andrea. La malagueña admitió incluso que "no me acordaba de nada y ahora lo estoy viendo todo. Lo pasé tan mal que mi cabeza lo había borrado todo".

"Me tiene que demostrar cosas que no veo"

"Parecía que era una pesadilla y estoy viendo que es real y que a la vez que lo estoy viendo yo, lo está viendo todo el mundo", lamentó Andrea, al borde del llanto, dispuesta a tomárselo sin llantos, "ni a pena ni a lástima. Al revés". Tras su conversación con Barneda, Andrea pudo reencontrarse con su exnovio Álvaro, con quien se mostró muy unida. De hecho, la pareja desveló que se habían reconciliado nada más terminar su hoguera de confrontación, pero finalmente se habían separado tras sus muchas discusiones.

Andrea, tras ver su paso por la isla: "Para tomármelo llorando me lo tomo riendo"



🐍 #LaIsla8MesesDespués

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Ne55VFNbQC — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 20, 2024

"Dos semanas antes de la primera emisión del programa, cogí mis cosas de casa y me fui", relató Andrea, sin saber exactamente por qué lo hizo. Asimismo, la malagueña desveló que Álvaro "quiere volver conmigo. Yo le quiero, pero me tiene que demostrar cosas que no veo". "Es levantarme cada día y pensar en ella, pero esa inseguridad que tiene ella, tiene que cambiar porque si no, no vamos a avanzar", reconoció por su parte el malagueño, dispuesto a tratar de reconquistar a Andrea, con quien salió de la mano del reencuentro a pesar de todo.