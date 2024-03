La pulla de Ruth a Marieta en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 7': "Lo dejo caer"

Por Beatriz Prieto |

El miércoles 20 de marzo, 'La isla de las tentaciones 7' emitió la primera parte de los reencuentros, lo que dejó a la audiencia sin conocer qué había ocurrido en el cara a cara entre los grandes protagonistas de la edición, Álex Girona y Marieta Díaz. No obstante, hubo alguien que pareció tener presente a la valenciana en su propio reencuentro, puesto que Ruth González aprovechó sus últimos minutos con Sandra Barneda para lanzar lo que fue una clara indirecta hacia su antigua compañera.

Sandra Barneda se despide de Ruth y Niko en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 7'

Después de recordar su experiencia en reality y hablar de su vida como pareja, Barneda quiso saber "para qué creéis que os ha servido" el programa, momento en el que. "Si he superado 'La isla de las tentaciones', ya supero lo que sea", añadió la canaria, mientras que Niko declaró que el programa. "Habéis sido otra pareja que ha demostrado que en 'La isla de las tentaciones'", comentó Barneda en la despedida.

Ruth se mostró "totalmente" de acuerdo con las palabras de la presentadora. "Si uno quiere de verdad, sí. Yo no me creo el cuento de 'estoy enamorada y caigo', lo siento", añadió la canaria, por lo que la presentadora quiso saber si "lo dices por alguien de esta edición". "No, no. Lo dejo caer", lanzó Ruth, entre risas, en lo que era una clara referencia a la hoguera final de Marieta, quien había confesado ante Álex lo mucho que lo quería, a pesar de haber "conectado" con Sergio y haberse acostado con él.

Una relación nula

La canaria lanzaba así una pulla a una de las excompañeras que más crítica se había mostrado con ella durante la grabación de la edición. De hecho, la indirecta de Ruth salía a la luz unos días después de que Marieta, junto a María Aguilar y Ana López, hablaran en un vídeo de mtmad de su nula relación con la canaria.

"Aunque nosotras hemos hecho más piña, es verdad que dentro de la villa estábamos todas para todas. Lo que pasa es que cada una tiene una personalidad. Es una convivencia y hay algunas que son un poco más complicadas", aseguraba la valenciana, quien recordó sus choques con Ruth en República Dominicana por su propia "mecha corta" y porque la canaria "es muy prepotente".