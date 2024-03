Por Mario de Hipólito de Sande |

La noche del miércoles 13 de marzo tuvieron lugar las últimas hogueras de 'La isla de las tentaciones', donde los participantes se enfrentaban a la decisión final. Tras repasar todas las imágenes de su experiencia en la isla y enfrentarse cara a cara con la tentación, tuvieron que elegir si abandonar solos, con su pareja o con un nuevo amor. En el caso de María Aguilar y David Vaquero, la pareja decidió abandonar el reality juntos, lo que dejaba a Álvaro Boix, el soltero "predilecto" de la malagueña, sin opciones con ella.

María y David en la hoguera final

Para sorpresa de muchos,, respetando un poco más a su actual pareja, a quien de hecho conoció por entonces. Precisamente por eso, en la hoguera final, María tomaba la decisión de abandonar la experiencia con él, a pesar de haberse tentado con Boix, con quien. De hecho, durante el concurso, el valenciano había advertido a la malagueña,

Tras la decisión final de la pareja, Sandra Barneda, se reunía con el tentador de María, tal y como ha desvelado el programa en su web. "Yo espero que haya decidido con la cabeza, con todos los consejos que le he dado, con todo lo que ha visto, con todo lo que ha aprendido", decía el alicantino antes de conocer lo sucedido. Cuando la presentadora le comunicó la decisión final, Álvaro Boix no dudo en dar su opinión: "María se merece ser feliz (...) Me hubiese gustado que se fuese sola. David no es trigo limpio, no lo veo hombre como para María", aseguraba el valenciano.

Las posibles infidelidades de David

Durante una de las primeras hogueras del programa, María se enfrentó a una situación muy difícil al descubrir que su novio, podría haber sido infiel con una de las tentadoras de la edición, Valeria Ardila. Fue ella misma quien confirmó haber coincidido con David en una discoteca meses atrás y haberle dado un beso, desencadenando un tenso momento entre ellos. "¿Le contaste a María que me diste un beso?", decía la tentadora, a lo que el de Albacete respondía que "yo no te di un beso, fantasma (...) No mientas Valeria, no mientas". A eso se sumó un picante momento entre David y Zaira, que destapó el programa en su hoguera final, pero que no bastó para convencer a María de poner fin a su relación.