La noche del miércoles 20 de marzo, Telecinco emitió la última entrega de 'La isla de las tentaciones 7' con el habitual reencuentro de sus protagonistas meses después. Una entrega que arrancó con la entrevista de Sandra Barneda a Alba Casillas, quien abandonó el reality a las cuarenta y ocho horas por deseo de su entonces pareja, Roberto Aranda. Un ahora exnovio que se limitó a grabar un mensaje para el programa para explicar por qué había decidido no acudir a la cita.

Alba ve el vídeo de Rober en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 7'

, explicó Alba, tras lo cual recordó cómo Rober "un día me dice que se va a un barco con un amigo". "Obviamente le conozco y sé que le gusta la fiesta más que Falete.", relató la madrileña que, al día siguiente "me puse a ver todas las historias y, casualidades de la vida, dos chicas en el barco con él. Hice las maletas y me fui de su casa".

"A los dos días", Rober le mandó un audio llorando para que volviera pero, tan solo unas horas después, Alba recibió un vídeo de él liándose con otra chica, razón por la que la madrileña dio por muerta la relación. A ello se sumó que Rober había hablado "a todas las tentadoras habidas y por haber, entre ellas la que le puso el collar, Eva", razón por la que Alba no había querido volver a saber nada más de él. "Lo he visto dos días contados de fiesta", aseguró la madrileña, para después añadir de su expareja que "puede tener la versión que le dé la gana, la verdad es esta".

"Mi relación está totalmente rota"

Barneda procedió a desvelar que Rober, en lugar de acudir a la cita, había enviado un vídeo para dar su versión de lo ocurrido: "Después de la isla estuvimos juntos. Fue a los tres meses cuando mi relación se acabó, supuestamente por una infidelidad según Alba, cosa que desmiento a día de hoy". "Alba y yo no tenemos ningún tipo de contacto y la verdad es que mi relación está totalmente rota desde hace tiempo", recalcó el madrileño.

Alba, sobre su relación con Rober: "Lo dejamos a las dos semanas de salir de la isla"



Rober remató su video asegurando que "no me gustaría exponerme por una persona que no tiene ahora sentido en mi vida". Unas palabras que Alba desmintió, empezando por el hecho de que Rober, según la madrileña, sí que le había hablado, pero "no hemos tenido nada porque yo no he querido". "Yo tengo los vídeos, lo único que por no dejarlo mal, no los he subido", aseguró además la madrileña, sobre las supuestas deslealtades de su exnovio.