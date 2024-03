Por Fernando S. Palenzuela |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' hizo honor a su número con siete parejas que pasaron por el reality show. Sin embargo, dos de ellas abandonaron al comienzo, por lo que no pudimos disfrutar mucho de su presencia, especialmente de Alba Casillas y Roberto Aranda, quienes se marcharon tan solo dos días después de comenzar la experiencia.

Alba Casillas en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 7'

El participante fue quien decidió en la última ceremonia en la que iba a ver a su novia que quería abandonar el programa.. Meses después de las grabaciones, y como muestra el avance del reencuentro en el que ambos han estado,

En el avance que ha emitido Mediaset, Alba llega sola al salón en el que está Sandra Barneda. "La verdad es que yo tampoco lo entendía. O le vino grande o él pensó que iba a estar ahí de marajá y que iba a estar bien y luego se dio cuenta de que iba a estar mal. Sinceramente, lo que pienso a día de hoy es que un mes sin mojar el churro no se iba a haber aguantado", soltaba la exparticipante ante la pregunta de la presentadora de qué creía que había ocurrido realmente para que su novio tomara esa decisión.

Llamadas a las tentadoras

La explicación de Alba no ha quedado ahí, sino que ha expresado cómo cambió la actitud de Rober tras salir de 'La isla de las tentaciones': "Hasta que se va y la prepara". "Ha hablado a todas las tentadoras habidas y por haber", explicaba. "Vamos a ver, chico, si no te gusta ninguna y te parecen unos cuadros, luego cuando salgas no las escribas". En el final de este pequeño avance, la exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa' afirmaba que se había dado cuenta de que "parece la M-40 eso".