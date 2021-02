Ángela Ponce se pone el delantal de camarera en el especial 'First dates' para San Valentín

El amor, o el intento de conseguirlo, es una de las principales bazas de 'First Dates' y, por eso, el día de San Valentín supone una jornada muy especial para el programa. En esta ocasión, el restaurante más famoso de Cuatro ha decidido contar con una nueva camarera de altura: Ángela Ponce, ganadora del certamen Miss Universo 2018, abanderando nuestro país.

Ángela Ponce en 'First dates'

"La de San Valentín es una fecha única y particular, la más romántica del año y, este año, la homenajeamos con un programa especial cargado de citas inesperadas, inmejorables deseos, pasión y diversión", comenta Carlos Sobera. Para hacer gala de la importancia de la noche, Ángela Ponce se abrocha el delantal para hacer de Celestina a la vez que charla con los comensales en un formato que gusta a la sevillana.

"'First Dates' es un programa que yo he seguido durante muchos años", afirma la modelo a la vez que asegura que le "divertía verlo" por la diversidad de la que hacen gala sus participantes, además de su manera de pensar. "En 2018 ya participé como pregonera del especial Orgullo de ese año y me encantó", afirma la modelo. Tres años después, Ponce vuelve al restaurante para vivir una experiencia que, seguro, ha disfrutado: "Me ha hecho mucha ilusión poder formar parte del programa durante unas semanas". La incógnita ahora es cuánto tiempo podremos verla en pantalla.

¿Qué historias trae el especial de San Valentín?

Muchos de los que acuden a 'First dates' repiten, pero, en este caso, Carlos y Carlota vuelven al restaurante donde se conocieron justo antes de la pandemia. Entre ellos se produjo un flechazo casi instantáneo, pero esa deseada segunda cita no pudo celebrarse a consecuencia del primer estado de alarma. Sin embargo, no es la única sorpresa: Ángel y María, pareja desde hace algún tiempo, toman asiento para tener una cena romántica con pedida de mano incluida, aunque de una manera muy poco convencional.