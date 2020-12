La atrevida propuesta de Arturo a Helena en First Dates: "¿Nos vamos a casa?"

En plenas fiestas navideñas, 'First Dates' continúa reuniendo a solteros de todo el país para tratar de ayudarles a encontrar el amor. En el programa del pasado 21 de diciembre, Arturo y Helena acudieron al espacio emitido en Cuatro donde Carlos Sobera les dio la bienvenida. La pareja vivió una velada de lo más agradable que podría haber continuado alejada de las cámaras.

Arturo y Helena en 'First Dates'

Aunque en un principio Helena confesó que Arturo no le había "entrado por los ojos", finalmente el joven acabó conquistando su corazón durante la cena. A la participante de 'First Dates' le encantó que su cita tuviera buena mano en la cocina, ya que trabajaba en ese mismo sector. Además, el cocinero confesó que compra pelucas para ensayar antes de hacer algún peinado a su hija, ganando también la imagen de buen padre ante la soltera.

Con una gran cantidad de gustos en común, exceptuando el amor a los perros, Helena y Arturo sabían perfectamente cuál iba a ser su decisión al terminar la velada. En cuanto la joven ha confirmado que estaría dispuesta a tener una segunda cita, el chico no ha dudado en lanzarse: "Pues si quieres ya te llevo para casa". Una proposición que la soltera aceptó sin pensárselo dos veces: "¿Nos vamos para casa?".

Conversaciones subidas de tono

La complicidad ha sido tal que la pareja ha comenzado a hablar abiertamente sobre sus gustos sexuales y fantasías mientras tomaban el postre, lo que ha provocado que el ambiente llegase a caldearse. Helena confesó que le parecía importante el tamaño del "miembro viril", causando la sorpresa de Arturo, que no esperaba que su cita no tuviera pelos en la lengua a la hora de compartir sus pensamientos más íntimos: "Parecías tímida, pero no".