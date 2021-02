El rechazo automático de Alberto a Anabel por ser "muy de derechas" en 'First Dates': "Vamos a chocar"

Si algo se ha demostrado en 'First Dates' es que hacen falta muchos ingredientes para crear una relación amorosa con éxito. A diferencia de otros participantes del dating show, Anabel y Alberto llegaban al programa sabiendo perfectamente lo que buscaban al acudir al espacio emitido en Cuatro. A pesar de haber mantenido una velada de lo más interesante y encontrar muchos gustos en común, la cita se torció en el momento en el que salió la política como tema de conversación.

Alberto y Anabel en 'First Dates'

Alberto afirmó que los hombres no deben conquistar a las mujeres porque ellas siempre tienen para elegir. De todas formas, el profesor de judo aseguró que su manera de ligar era ser él mismo: "Creo que soy una persona sincera, sensible y con conversación. Me interesa casi todo ¿A ti te interesa la política?". Anabel respondió cortante y muy rotunda: "No quiero. No quiero saber de ninguno, ni de nadie", saltó la mujer, quien confesó que en todo caso era "muy de derechas, por mi madre y mi abuela, que es lo que me han inculcado".

Al escuchar esa respuesta de Anabel, la alarma de Alberto sonó peligrosamente en su cabeza y automáticamente dejó de ver a su cita como una posible conquista: "La forma de pensar de una persona muy derechas es completamente opuesta a una persona muy de izquierdas. Lógicamente vamos a chocar en cualquier tema", confesó el participante de 'First Dates' frente a las cámaras. El profesor de judo aseguró que "no se trata de meter un voto", sino que era una forma de ver la vida muy diferente.

La decisión final

Aunque a Anabel no le hizo mucha gracia el comentario de Alberto sobre conquistar a las mujeres, ella estuvo dispuesta a darle una segunda cita para poder conocerlo más en profundidad. Sin embargo, las consecuencias por haber mantenido esa breve conversación de política durante la cena se hicieron visibles durante la decisión final, cuando el profesor de judo rechazó a la participante del dating show: "Creo que tenemos formas de pensar muy diferentes y vamos a chocar seguro, porque me conozco", admitió. Finalmente ambos decidieron tomar caminos por separado.