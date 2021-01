Yhonny descubre el secreto de Javier nada más verle en 'First Dates': "Se te nota el peluquín"

'First Dates' continúa trabajando como Cupido oficial de la televisión para intentar reunir nuevas almas gemelas. Javier tuvo la oportunidad de participar en el programa con la intención de conocer el amor. El andaluz explicó que nunca ha tenido problemas a la hora de buscar pareja e incluso admitió que llevaba una prótesis de pelo que se pone cada vez que sale de su casa. En el espacio emitido en Cuatro conoció a Yhonny, un empresario nacido en Venezuela que tiene una agencia de moda y que es muy popular en las redes sociales donde comparte fotografías de su cuerpo y sus rutinas de entrenamiento.

Yhonny y Javier, en 'First Dates'

Aunque Javier tenía varias de las características físicas que le gustan a Yhonny, el empresario se percató desde el primer momento que su cita llevaba una prótesis capilar: "¡Oh my god! Tiene peluquín", reaccionó el venezolano frente a las cámaras de 'First Dates'. Con una sonrisa incómoda continuó conociendo a Javier aunque el empresario confesó una vez más que no sabía cómo decirle al andaluz lo siguiente: "Se te nota el peluquín, ¿sabes?".

Sin embargo, Javier estuvo realmente contento con su cita ya que le interesó mucho tanto física como personalmente. Por ese motivo, acudió a la decisión final muy convencido de que Yhonny querría un segundo encuentro, pero no fue así. El empresario confesó que no le gustaba físicamente pero frente al andaluz utilizó la falta de "química" para rechazarlo. Ante la respuesta del venezolano, a Javier le cambió completamente la cara: "No me lo esperaba, qué quieres que te diga", admitió el camarero.

La triste historia de Javier de 'First Dates'

Javier llegó a 'First Dates' con muchas ganas de conocer a alguien nuevo después de la dura historia que vivió con su anterior pareja. Carlos Sobera habló con el andaluz para saber qué es lo que había pasado, y fue entonces cuando Javier confesó que su expareja falleció en un accidente de tráfico: "Discutimos un día, él se marchó a Alicante y yo me quede en Madrid. Al día siguiente me llamaron del tanatorio para que fuese a reconocer el cadáver allí. Fue súper traumático", desveló el participante del programa.