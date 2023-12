Anthony Anderson, protagonista de 'Black-ish', presentará la gala de los premios Emmy 2023

Por Daniel Parra |

Los premios Emmy 2023 ya tienen presentador. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado que Anthony Anderson, actor conocido por su papel protagonista en 'Black-ish' interpretando a Andre "Dre" Johnson, entre otros muchos trabajos, será el conductor de la 75ª gala. La entrega de premios será el lunes 15 de enero, día de Martin Luther King Jr., en el Teatro Peacock de LA Live, Los Ángeles, y será emitida a través de FOX.

Anthony Anderson en la alfombra roja de los Emmy 2021

hasta después de la entrega de los Globos de Oro (7 de enero), de los Premios del Sindicato de Actores (10 de enero) y de los Premios de la Crítica Cinematográfica (14 de enero). "Con los recientes desafíos de nuestra industria detrás de nosotros, podemos volver a lo que amamos: ataviarnos y honrarnos a nosotros mismos. Y, ha dicho Anderson en un comunicado. El actor sucederá a Kenan Thompson , de ' Saturday Night Live ', que presentó la gala en 2022.

Los nominados a las diferentes categorías de esta edición de los Emmy fueron anunciados el pasado 12 de julio. 'Succession' suma un total de 27 nominaciones, seguida por 'The Last of Us' con 24, 'The White Lotus' con 23, y 'Ted Lasso' con 21 nominaciones. Por su parte, los Emmy de Artes Creativas se decidirán el sábado 6 de enero y el domingo 7 de enero en el mismo escenario.

¿Iba a presentar los Emmy Taylor Swift?

Uno de los comentarios de Anthony Anderson tras ser nombrado conductor de la gala de los Emmy 2023 ha llamado la atención de los medios y de los seguidores: "Cuando Fox me pidió que fuera el presentador de esta transmisión histórica, me emocioné de que Taylor Swift no estuviera disponible, y ahora no puedo esperar para ser parte de la noche más importante de la televisión". Con esta mención a la cantante, ganadora de un Emmy en 2015, Anderson podría referirse a que Swift fue la primera opción para ser la presentadora de la ceremonia. Sin embargo, la jefa de programación sin guion de FOX, Allison Wallach, definió como una "obviedad" la oferta a Anderson.