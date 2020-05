Antonio Banderas denuncia el acoso de los paparrizis sin seguridad en la primera salida del confinamiento

Con el plan de desescalada marcado por el Gobierno de España, todos teníamos apuntados en nuestras agendas que el día 2 de mayo por fin podríamos salir a la calle a pasear o hacer ejercicio. Son muchos los que la mañana de ese sábado han salido de sus calles en este proceso a la nueva normalidad, pero lo que prometía ser un buen momento, no lo ha sido para todos.

Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas es uno de los que, cumpliendo con los horarios marcados, ha querido salir a hacer deporte por Málaga, pero el resultado no ha sido el esperado al ver que los paparazzis estaban persiguiéndole e incomodando su esperado paseo. Una vez regresado a casa, lo ha denunciado públicamente contando la medida que ha tomado.

"Primera salida a correr tras el confinamiento. Primer encuentro, paparazzis sin mascarilla poniéndome las cámaras en la cara", lamentaba el actor en sus redes sociales mostrando su enfado e incomodidad con este suceso en el que además se incumplían las medidas de seguridad. Por ello, Banderas ha llegado a esta conclusión: "Seguiré confinado".

La queja de Paula Echevarría

Un mes antes, a principios de abril, la actriz Paula Echevarría fue perseguida por los paparazzi mientras salía con su coche a hacer unos recados. La actriz denunció este suceso a través de sus redes sociales: "Yo me pregunto si aquí el confinamiento es solo para algunos o para todos porque yo creo que cotillear la vida de los demás no es de primera necesidad. Es lo que creo. Así que un poquito de respeto. Espero que por lo menos no se baje del coche y no se me acerque".