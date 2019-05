Antonio Hidalgo corta la entrevista con un hombre que reconoce haber pegado a su mujer

Antonio Hidalgo se encarga de presentar 'Ailoviu', un programa que se emite en 7TV, la televisión pública de la Región de Murcia. En él, la gente puede acudir al formato para dar un homenaje a alguien e incluso encontrar pareja. Y por esta última razón, Juan se había presentado al programa en busca del amor. Pero conforme empezó a contar su vida, el presentador tuvo que cortarle.

Antonio Hidalgo y su invitado en 'Ailoviu'

"Yo nunca he pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo que se pegó con la cabeza en el portal de su casa... Y cada uno por su lado, ya no la he visto más", dijo Juan, con bastante entereza. "Juan, a mí ya no me quedan ganas de seguir hablando contigo", dijo Antonio Hidalgo, muy cortante. "Ya sé, es que eso no es para contar aquí", decía el invitado.

"No, es que no es para hacerlo. Y mucho menos contarlo", decía Hidalgo, abroncando al invitado. "En este instante se me han quitado las ganas de hablar contigo. Lo siento pero no puedo escuchar eso delante mío como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y que te cabreaste con el árbitro", prosiguió el presentador, dejando bien clara su opinión respecto a lo que acababa de pasar.

Su justificación

"Oye, que ella me hizo a mí mucho daño", replicó el invitado. "Ya lo sé, y todas las parejas tienen sus diferencias pero jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás, bajo ningún concepto", respondía Antonio Hidalgo. "Tienes razón, te voy a aplaudir. Pero ella también me la ponía a mí", volvía a insistir Juan. "Pues entonces si te la pone coges y te vas a la comisaría y la denuncias", explicó Antonio Hidalgo, zanjando la conversación con Juan.