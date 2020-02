Antonio Resines recuerda cómo le detectaron cáncer de colon: "Me salvé de milagro"

Antonio Resines cuentan con una extensa trayectoria en cine y televisión. El cántabro cuenta con su propia sección en 'El hormiguero' y también se le puede ver esporádicamente en 'La resistencia'. En esta ocasión, ha protagonizado la última entrega del viernes 31 de enero de 'Mi casa es la tuya' y lo ha hecho abriendo las puertas de su casa a Bertín Osborne para conversar sobre algunos de los episodios más disparatados de su vida, pero también sobre los más complicados.

Antonio Resines, en 'Mi casa es la tuya'

Una de las peores noticias se la dieron de casualidad, después de una de sus múltiples caídas de moto. El actor acudió al hospital y el médico le diagnosticó anemia. Debido a esto, el profesional que le atendió creyó conveniente que se sometiese a una colonoscopia y fue entonces cuando le detectaron un cáncer colorrectal. Resines confesó a Bertín que "se salvó de milagro".

Nada más saberlo, fue operado con la mayor brevedad posible y confiesa que tuvo "mucha suerte", al no haber tenido que pasar ni por quimioterapia ni por radioterapia: "Me lo cogieron justo a tiempo y muy localizado. Me dijeron que, si me hubiera hecho una colonoscopia hace tres años, no se me hubiese desarrollado el cáncer", apuntó Resines para concienciar sobre la importancia de estas pruebas y acudir a revisión.

De lo malo a lo bueno

Durante la entrevista, hubo tiempo para hablar de los buenos momentos, como lso que pasó estudiando Derecho en Madrid: "Hacíamos manifestaciones en las que gritábamos al Rector y encabecé una", comentó el actor, para después añadir: "Y se nos ocurrió ir secuestrando un autobús diciendo que íbamos a Plaza Castilla". Pero lo que no se imaginaba, ni él ni sus compañeros, es que la Policía ya se había dado cuenta del altercado y de que fueron ellos quienes les dejaron atrapados en el interior del autobús para después llevarles a comisaría e interponer la respectiva multa: "Mi padre no murió de milagro", comentaba entre risas.

Bertín Osborne y Antonio Resines charlan en 'Mi casa es la tuya'

Hace unas semanas, 'La Resistencia' celebró un especial conocido como la "Yayas week" y Antonio Resines acudió al programa con una sorpresa especial, su amigo y compañero de profesión, Jesús Bonilla. Este último, también acudió a la casa del cántabro durante su entrevista con Bertín y desveló uno de los secretos mejor guardados del actor sobre la época en la que les propusieron su papel en 'Los Serrano'. Bonilla asegura que tuvo que convencer a Antonio para hacer la serie, porque al principio a este no le convencía la idea de dar vida a Diego Serrano. Jesús explicó que se mostraba reacio porque "tenía manía a Globomedia", la productora de la serie. Menos mal que las impresiones siempre cambian.