Jesús Bonilla recuerda su etapa en la mili: "Hice el test psicotécnico y salió que era subnormal"

Durante unos años, 7 millones de espectadores estaban enganchados a 'Los Serrano' viendo las aventuras de esta familia. Dos de los protagonistas eran los hermanos Diego y Santiago, interpretados por Antonio Resines y Jesús Bonilla, y estos actores, ya desde antes de coincidir en esta serie, siempre han sido grandes amigos. La noche del martes 21 de enero, ambos acudieron a 'La resistencia' y, aunque no hablaron de la ficción de Mediaset, muchos espectadores aplaudieron estar viendo este reencuentro en la pequeña pantalla. Un usuario de Twitter publicó, con frases de sus personajes: "Hermano, hermano, que se han vuelto a juntar. Sin resquemor, sin mirada sucia ni incesto. Mayormente solo falta el Fiti".

Antonio Resines y Jesús Bonilla, en 'La resistencia'

Resines ya es colaborador habitual del programa y en esta ocasión se llevó a Bonilla, quien parecía resistirse a acudir a este plató: "Yo gratis voy a pocos sitios", contaba el actor, a lo que Resines añadía: "Le he dado parte de lo que cobro yo". Broncano preguntó si era la mitad y pidió a Bonilla que le apuntara en un papel la cifra que le había dado, por ver si le había engañado, a lo que el colaborador saltó diciendo: "No, que te rompo la puta mesa".

Aunque se bromeó con que habían sido 200 euros, pero no se llegó a dar la cifra real, Bonilla dijo que su amigo le pagaba de otras maneras, en restaurantes o conciertos, y precisamente iban esa noche a uno de Serrat y Sabina. "Yo hice la mili con Sabina", confesó el invitado, abriendo así el tema que rondaría la corta entrevista. El actor dio detalles de lo que hizo el músico, pues "fue prorrogando hasta que no le dieron ninguna prórroga más y habían pasado seis años de lo que le correspondía, que son los que me saca". "Luego se inventó no sé qué cosa de que se le estropeaban las manos. Él lo alegó igual que yo alegué que tenía costillas flotantes, pero a él le hicieron caso y a mí no. Él se libró", recordó Bonilla en 'La resistencia'.

Historias de la mili

Visto que lo de las costillas no coló, Bonilla lo intentó de otra manera: "También alegué pies planos, pero no tenía el grado suficiente". Posteriormente, el actor recordó que hizo el examen para cabo, y Resines interrumpió para contar que en su caso acabó la mili como "cabo cargador; metía los pepinos en los carros de combate". Sin embargo, el invitado no tuvo el mismo final: "Yo no porque nos hacían un test psicotécnico y lo hice tan mal que salí que era subnormal".