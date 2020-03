La aparición de Hank en 'Better Call Saul' es mucho más que un cameo

'Better Call Saul' es al mismo tiempo una precuela y una secuela de 'Breaking Bad', pero ante todo es la expansión de un universo plagado de personajes únicos. Por eso, no es ninguna sorpresa que algunos de los habitantes más populares de Albuquerque, como Gustavo Fring o Tuco Salamanca, hayan pasado por el spin-off, con mayor o menor incidencia. Y ahora que la cronología se acerca cada vez más al arranque de la serie matriz, finalmente ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestro agente favorito de la DEA, Hank Schrader, que ha mostrado cómo era su vida antes de que su cuñado decidiera emprender en el narcotráfico.

Hank Schrader en 'Breaking Bad'

Como ya confirmó el showrunner Peter Gould en enero, Dean Norris retomaría el papel de Hank, acompañado por Steven Michael Quezada en el de Gomez, a partir del tercer episodio de la quinta temporada. Esa entrega se emitió en la noche del lunes 2 de marzo en AMC en Estados Unidos y, aunque en España tenemos que esperar al miércoles para verla a través de Movistar+, el guionista y cocreador ha desvelado a TVLine las claves de esta meditada reaparición.

"No sabíamos si Dean aparecería en algún momento en 'Better Call Saul'. Por nuestro placer personal, creo que Vince [Gilligan] y yo habríamos contado con Dean y Betsy y el reparto completo de 'Breaking Bad' desde el primer episodio," reconoce Gould, que tuvo que controlar esos deseos para que el spin-off no se convirtiera en un homenaje constante: "Pero ese no era el camino en el que nos estaba llevando la historia. En esta temporada, tuvimos un momento que realmente sentimos como el oportuno para que la DEA formara parte de la historia, y, por supuesto, si vas a tener a la DEA en Albuquerque, solo hay dos tíos a los que acudir."

El siguiente paso fue ponerse en contacto con Norris, que, a pesar de los temores de Gould, aceptó sin preámbulos el ofrecimiento de volver a meterse en la piel de su personaje más icónico, que en 'Better Call Saul' mostrará una faceta que fue diluyéndose en 'Breaking Bad': "Es genial ver a Hank antes de que pasara todo lo de Walter White, antes de que tuviera esa nube sobre la cabeza... El Hank Schrader que conocimos en el piloto de 'Breaking Bad', quien disfrutaba tanto de su vida y su trabajo."

Una irrupción consistente

En cuanto a la naturaleza de la aparición de Hank en el spin-off, Gould ha remarcado que no tiene nada que ver con un fugaz e insustancial cameo: "Es algo en lo que nunca hemos estado interesados, porque me preocupa que eso te saque de la serie si empiezan a aparecer estas caras familiares para decir un par de frases. Realmente te gustaría que formaran parte de la historia." Por lo tanto, el showrunner adelanta lo que está por venir, ya que Hank entrará como un huracán: "En el cuarto episodio, hay mucho más. Puedes ver a Hank en acción, y a Gomez. Son geniales."