El creador de 'Breaking Bad' anticipa que el final de 'Better Call Saul' será mejor

La sexta temporada de 'Better Call Saul' supondrá nuestra segunda despedida a uno de los personajes más carismáticos de la televisión contemporánea. Tras forjar una personalidad tan cuestionable como atractiva en 'Breaking Bad', Saul Goodman nos ha mostrado su verdadera identidad, la de Jimmy McGill, en el aclamado spin-off, cuyo final suscitará todo tipo de comparaciones con el de la serie original, una de las más celebradas de la historia.

Bob Odenkirk en 'Better Call Saul'

Antes de que nos planteemos esa comparativa, Vince Gilligan, motor creativo de 'Breaking Bad' y cocreador de la precuela junto a Peter Gould, ha querido dejar claro lo que cabe esperar de este nuevo adiós. "Bajo el liderazgo de Peter, la serie va a tener un buen aterrizaje. Va a ser increíble," afirma el guionista en el podcast TV's Top 5 de The Hollywood Reporter.

Y, lejos de huir de los bandos que se generarán en 2021 con el estreno de la temporada final de 'Better Call Saul', Gilligan resuelve con antelación la disputa acerca de qué desenlace se llevará la palma: "The Hollywood Reporter y otros maravillosos medios escribirán artículos sobre, '¿Cuál tuvo mejor final? ¿'Breaking Bad' o 'Better Call Saul'?' Y os aseguro que diréis que 'Better Call Saul'."

Penúltima cita

Antes de que veamos los trece episodios que compondrán la sexta temporada, tenemos que disfrutar de la quinta, cuyo estreno está previsto para el 23 de febrero. Esta nueva entrega, que sigue explorando la transformación de McGill en Goodman, contará con la participación de Dean Norris y Steven Michael Quezada, que retomarán sus roles de Hank y Gomie en una trama de la precuela. En España, podremos ver el retorno de estos personajes y de 'Better Call Saul' a partir del 24 de febrero en Movistar+.