Apple TV+ renueva 'Home Before Dark' y 'Mythic Quest' por una segunda temporada

Apple sigue firme en su apuesta por la producción de contenido original y ha aprovechado su debut en la gira de prensa de la TCA celebrada este año en Pasadena para anunciar oficialmente las renovaciones del drama 'Home Before Dark' y de la comedia 'Mythic Quest: Raven's Banquet' por una segunda temporada semanas antes de sus respectivos estrenos.

Brooklynn Prince ('Home Before Dark') y Rob McElhenney ('Mythic Quest: Raven's Banquet')

'Home Before Dark', cuyos tres primeros episodios se estrenarán en Apple TV+ el 3 de abril, es un drama de misterios que se inspira en los informes de una joven periodista de investigación llamada Hilde Lysiak (Brooklynn Prince), que se muda desde Nueva York a una pequeña ciudad y descubre un caso sin resolver que sus habitantes han intentado enterrar sin éxito.

'Mythic Quest: Raven's Banquet', por su parte, estrenará completa su primera temporada el 7 de febrero y girará en torno a un equipo de desarrolladores de videojuegos que se enfrentan a los desafíos que ofrece crear un título de éxito.La comedia co-creada por los actores de 'It's Always Sunny in Philadelphia', Rob McElhenney y Charlie Day, y la guionista y productora Megan Ganz es una producción de la división de cine y televisión del gigante de los videojuegos Ubisoft. Su reparto está compuesto por McElhenney, Danny Pudi, David Hornsby, Ashly Burch, Charlotte Nicdao y Imani Hakim.

Sin bajas

Estas dos ficciones son las últimas en lograr una renovación oficial semanas antes de su debut en la plataforma de Apple, uniéndose a la antología 'Little America', 'Servant' de M. Night Shyamalan, 'dickinson', 'See', 'For All Manking' y 'The Morning Show'. De hecho, desde el lanzamiento de Apple TV+ el pasado 1 de noviembre, el gigante tecnológico aún no ha cancelado ninguna serie y es muy probable que haya que esperar un tiempo aún hasta que lleguen las primeras bajas.