'Servant' renueva por una segunda temporada en Apple TV+ antes del estreno de la primera

Apple se ha subido al barco de las renovaciones prematuras. Tras lanzar su servicio de streaming, Apple TV+, a comienzos de noviembre, la compañía tecnológica no ha tardado en encargar más episodios de sus primeras producciones: 'Dickinson', 'Para toda la humanidad', 'See' y 'The Morning Show', cuyo desarrollo ya había sido planteado con dos entregas en mente. La última en sumarse a esa lista ha sido 'Servant', la primera apuesta de terror psicológico de la plataforma.

Toby Kebbell en 'Servant'

Este anuncio ha sido confirmado por el propio director de la serie, M. Night Shyamalan, en 'Tonight Show Starring Jimmy Fallon', como recoge Deadline. Por lo tanto, Apple se ha adelantado al estreno de 'Servant', que tendrá lugar el 28 de noviembre, para despertar confianza entre los potenciales seguidores de la serie, que ha cosechado una recepción más cálida por parte de la prensa especializada que sus cuatro predecesoras.

La serie ha sido creada por Tony Basgallop y trasladada a la pantalla por Shyamalan, uno de los principales referentes en el thriller psicológico moderno. Su relato está centrado en una joven pareja que, tras perder a su bebé, opta por comprar un muñeco hiperrealista y cuidar de él como si no hubiera sucedido nada. Para ello contratan a una niñera que no parece tener problemas con ese perturbador encargo. El reparto está liderado por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint.

Visión de futuro

Esta renovación es el primer paso para completar el expansivo plan de Basgallop y Shyamalan para la serie. "En mi cabeza, son 60 episodios. Eso es que nos va a llevar completar la historia," explicaba el director de "Múltiple" en la New York Comic-Con de este año. Por lo tanto, la hoja de ruta contempla seis temporadas, y por ahora Apple ya ha pavimentado un tercio de ese camino.