Adam Scott protagonizará el thriller 'Severance' de Apple TV+

Apple sigue sumando nuevos proyectos a su flamante servicio de suscripción. El gigante tecnológico de Cupertino ha anunciado el encargo de 'Severance', un thriller de diez episodios producido y dirigido por Ben Stiller que tendrá a Adam Scott ('Parks & Recreation') como protagonista.

Adam Scott

Apple describe 'Severance' como una drama de oficina que se desarrollará en la sede de Lumen Industries, una compañía que busca llevar el equilibrio de la vida laboral y la vida personal a un nuevo nivel. Scott interpretará a Mark, un empleado con un pasado oscuro que intenta recomponer su vida.

El creador de la serie, Dan Erickson, se encargará de escribir el guión y de producir junto a Chris Black ('Outcast') y Stiller, que regresará a la televisión después del éxito de 'Fuga en Dannemora' de Shwotime. El proyecto, que lleva varios meses en marcha en busca de financiación, proviene de Endeavour Content, que también produce las series de Apple TV+ 'See' y 'Truth Be Told'.

Los créditos televisivos recientes de Scott incluyen 'Big Little Lies' de HBO, 'The Good Place' de NBC y 'Ghosted' de FOX, así como una aparición en uno de los episodios del reboot de 'The Twilight Zone' de CBS All Access.

Un arranque sin demasiado lustre

Hace apenas una semana que Apple lanzó su servicio de streaming, y aunque la compañía no ha facilitado ninguna cifra, fuentes internas afirman que la mayoría de personas probaron el servicio viendo alguna de sus series continuó viendo el siguiente episodio.

Por otro lado, Parrot Analytics afirma que ninguno de sus cuatro originales ha logrado colarse en el top 20 de estrenos de 2019 en las plataformas de streaming estadounidenses. La más próxima a conseguirlo habría sido 'See', el ambicioso drama de ciencia ficción protagonizado por Jason Momoa, mientras que la que menos interés habría suscitado durante las primeras 24 horas del servicio sería 'The Morning Show'.