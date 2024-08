Por Joan Centelles Martínez |

Desde que cerraran su edición de 'Supervivientes 2024', muchos han sido los exconcursantes que, una vez aterrizados en España, han hablado largo y tendido de cómo fue su experiencia en el reality. Si hace un par de semanas Gorka Ibarguren se abría para contar cómo es vivirlo desde dentro, llegando incluso a desvelar que hizo trampas, quien ahora ha hecho balance del concurso ha sido Arkano en su visita al podcast 'El sentido de la birra'.

Arkano en el podcast 'El sentido de la birra'

", comenzó contando el tercer finalista, que le explicaba al conductor del podcast, Ricardo Moya, que la parte de supervivencia no tiene ni trampa ni cartón como este pensaba. "", explicaba sobre la veracidad de la experiencia. "Se pasa muchísima hambre".

El de Alicante también se sinceró al hablar sobre el momento en el que aceptó el reto y se embarcó en esta aventura extrema: "Yo veía los personajes que habían ido y digo: 'Pues si han podido, yo también'", explicaba, llegando a poner como ejemplo a Rosa Benito. Sin embargo, el rapero no las tenía todas con él cuando llegó a la isla y se dio cuenta de la dureza del reality: "Cuando empezó el concurso y vi un poco el rollo pensé que iba a durar nada y menos".

Recordó también uno de sus peores momentos en Honduras, cuando activó el protocolo de abandono por un ataque de ansiedad. "Estar en 'Supervivientes' es vivir un infierno diario, desde que te despiertas. Las horas pasan muy lento, no tienes nada para huir de ahí. Es un espacio muy limitado. Hubo un día que a mí me petó la cabeza y tuve un ataque de ansiedad. Empecé a llorar y me quería ir".

Arkano activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2024'

Sobre cómo gestionó la convivencia con sus compañeros, contó: "De por sí me cuesta socializar, me cuesta quedar con mis amigos. Allí estás 24 horas al día compartiendo un trozo de coco con gente que la mayoría te cae mal...". De hecho, fue tal el agobio del concursante que llegó a dudar de lo que el programa emitía o no emitía: "Tenía la teoría de que había micros ocultos o serpientes fake", bromeaba en el podcast.

"Para mí 'Supervivientes' ha sido una bendición"

A pesar de todas las sombras del concurso, Arkano también habló de sus luces. Entre ellas, la ayuda que le brindó el equipo de psicólogos del programa durante su paso por el concurso, en relación a las adicciones que tuvo en su pasado. "Fíjate cómo estaba mi cabeza que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años (...) Para mí 'Supervivientes' ha sido una bendición".