Gorka Ibarguren admite que en 'Supervivientes 2024' robó al equipo técnico de la versión italiana

Por Joan Centelles Martínez |

Apenas diez días después de la final de 'Supervivientes 2024', Gorka Ibarguren sorprendía a sus seguidores con una importante confesión: había hecho trampas durante su paso por el reality. "He hecho cositas que no puedo contar. Travesuras por las noches para llenar la tripa", admitió a través de un directo de Instagram. Ahora, más de un mes después de la final del concurso de supervivencia, el quinto finalista ha desvelado más detalles de estas "travesuras" prohibidas por la organización del programa, además de hacer un balance general de su paso por Honduras.

Laura Madrueño y Gorka Ibarguren en 'Supervivientes 2024'

Ibarguren ha hablado largo y tendido de su experiencia en los Cayos Cochinos, y de cómo se las ingenió para suplir la falta de comida. "y, una vez terminada la hazaña, enterrar las latas en la arena para que nadie sospechara", ha expresado el superviviente en una entrevista a El Diario Vasco. Explicó, además, que no podían abastecerse de todos los recursos que la naturaleza les proveía: "(...). Y los cocos que se comen son los que caen del árbol".

El exconcursante de 'Supervivientes' también habló de la parte de reality del concurso y la posible "creación de tramas ficticias": "Lo que sucede allí es todo cierto, pero reconozco que sí existen historias que se fuerzan o exageran". "A la productora le puede interesar que nos comportemos de una manera determinada, pero luego está en nuestras manos ser independientes o convertirnos en marionetas. Yo siempre me he posicionado en el primer grupo", añadió Ibarguren. De hecho, asegura que los romances que se le han atribuido con "media isla" son "todo mentira": "No se ha podido emitir una sola imagen porque no existía (...) Mi pareja lo ha pasado muy mal. Que millones de personas hablen sobre una posible infidelidad o flirteo no es plato de buen gusto".

Pedro García, un injusto ganador

En la gran final del concurso, trece votos dejaron a Ibarguren fuera de la competición, y no pudo optar a la victoria. "La gente se equivoca si piensa que me desilusioné al verme eliminado. Para nada. Sentí paz porque me di cuenta que volvía ya a casa. Abrir el ojo cada mañana y encontrarme con el objetivo de la cámara apuntándome se me había empezado a hacer cuesta arriba", expresó en la entrevista del citado medio.

Finalmente, Pedro García Aguado se alzó con la victoria, pero para Ibarguren, el ex hermano mayor no fue "para nada" un "justo vencedor": "De hecho es increíble que ganara porque en redes sociales carecía de apoyo y en la isla se limitó a dormir debajo del árbol". A pesar de todo, sobre el balance general de la aventura, el vasco reconoció que "a nivel psicológico es la experiencia más extrema a la que me he enfrentado nunca". No obstante, ante la pregunta sobre si volvería a la isla, lo tiene claro: "Hay que estar muy loco para ir y, sobre todo para volver, pero sí lo haría. Soy un aventurero nato".