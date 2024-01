Arón Piper, víctima de una estafa tras salir de fiesta en Milán

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El miércoles 10 de enero, Arón Piper y José Manuel Poga han visitado 'El hormiguero' para llevar a cabo la promoción de 'El correo', una película en la que se narra la historia de Iván Márquez, un joven aparcacoches que se convierte en pieza clave de un grupo internacional que se dedica al blanqueo de dinero. Y, más allá de la cinta, Pablo Motos también ha querido conocer algunas anécdotas que han vivido los intérpretes.

Arón Piper en 'El hormiguero'

A lo largo de la entrevista, el presentador le ha preguntado a Arón Piper por su fama de fiestero: ". (...) ¿Cuál dirías que es la mejor discoteca de España, en este momento, para pasarte un buen fiestón?". "Yo creo que. (...) Salen vídeos y parece que yo estoy todo el rato de fiesta", ha asegurado el actor, quien también ha revelado que, para él, el mejor sitio para pasar un gran rato es "una buena casa".

Tras explicar que ya no sale tanto de fiesta, Arón Piper ha contado una experiencia que vivió en Italia: "Fuimos víctimas de una estafa. (...) Estábamos en Italia de gira y era mi cumpleaños y (...) no había nada en Milán y decimos 'bueno, nos apetece salir'. Vamos a ver a unos amigos míos a su piso y nos dicen 'lo único que hay abierto es este sitio y os recomiendo no ir'. Y fuimos. (...) Nos recoge en la puerta el mánager del sitio y nos dice 'entrad dentro'. Había botellas, chicas... Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que nos hacían una barrera con chicas para que no viéramos que el resto de la discoteca estaba vacía. (...) Cuando nos vamos a ir, traen la cuenta y eran, si no me equivoco, 18.000 euros". Entonces, se negaron a pagarlo, llamaron a la policía italiana y se libraron de pagarlo.

Arón Piper tiene discalculia

En esta charla con Pablo Motos, el actor que consiguió gran fama internacional gracias a su participación en 'Élite' ha desvelado que padece una rara condición neurológica llamada discalculia: "Es como la dislexia, pero con números". Arón Piper ha asegurado que por culpa de este problema se le puede timar con facilidad, ya que para él es complejo entender el cambio que le deben dar cuando paga una cosa.