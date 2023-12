Por Daniel Parra |

El programa del jueves 7 de diciembre de 'El hormiguero' tuvo como invitada a Lola Lolita. La influencer visitó por primera vez el espacio presentado por Pablo Motos después de que la revista Forbes la haya nombrado mejor creadora de contenido gracias a sus vídeos de TikTok, Instagram o Twitch.

Lola Lolita junto a Pablo Motos en 'El hormiguero'

En un momento de la entrevista,, secuencia que llegó a hacerse viral en redes sociales., comentó Motos, que, después de mostrar el vídeo, se extrañó del miedo a las agujas de la invitada, ya que llevaba tatuajes.

"Le tengo pánico a la sangre. No pánico a ver sangre, tengo pánico a sentir una aguja que me saca sangre del cuerpo, y eso hay gente que no lo entiende", aclaró Lola Lolita. Segundos después de esta confesión, Motos sacó una aguja llena de sangre y se la mostró a su invitada a escasos centímetros del rostro: "Esta es de antes de que se coagule, porque si no le pones heparina, se coagula y se hace un burruño".

La reacción inmediata de la creadora de contenido fue un "¡Ay, la madre que te parió!" para después taparse la cara. "¿Te estás mareando de verdad?", preguntó el presentador, a lo que Lola Lolita respondió: "Me pongo floja, no es una broma". Motos abrazó a la entrevistada y le dieron un abanico. Lola Lolita aclaró que estaba bien y que tenía a su prima médica entre el público: "Si me pasa algo, puede atenderme".

La reacción de las redes

El desagradable momento para Lola Lolita en 'El hormiguero' ha conllevado la reacción de diversos usuarios en X, que han criticado la actitud de Pablo Motos en el programa. "Demasiado aguante ha tenido, pobrecita. Que gracioso reírse de la gente que tiene fobias, ¿verdad?", comentaba una usuaria. Las respuestas no se hicieron esperar, también de personas que sufren el mismo problema: "Yo me levanto y me voy". Otros calificaban de "innecesario" o de "tener poquísima vergüenza", entre otros insultos, al momento vivido en Antena 3.