Andreu Buenafuente, tras las polémicas palabras de Alfonso Guerra en 'El hormiguero': "Somos un país mejor"

Por Daniel Parra |

Andreu Buenafuente acudió como invitado a 'No sé de qué me hablas' en su segundo programa en emisión. El motivo principal de la entrega del miércoles 7 de diciembre residió en hablar sobre el humor. Entrevistado por Mercedes Milá, el presentador no se cortó al expresarse tras las polémicas declaraciones de Alfonso Guerra el pasado miércoles 22 de noviembre en 'El hormiguero'. "¿Qué quieres hablar del humor? El humor es muy jodido hablarlo, ¿sabes, no?", le preguntó a Milá.

Inés Hernand, Andreu Buenafuente, Fernando Esteso y Mercedes Milá en 'No sé de qué me hablas'

, contestó la presentadora. "Para compararlo, no sé si has oído cuando he dicho que nos reíamos de unas cosas que, ahora, si las viéramos, nos avergonzaríamos", introdujo Milá para debatir. El cómico respondió:. "Pero ya no nos reímos de cosas que no se aguantan. Pero es que, aclaró.

Buenafuente continuó con su discurso: "Entonces ni éramos culpables en aquel momento, éramos bastante inmaduros como sociedad, y ahora lo somos un poco más. ¿Que nos queda por aprender? Sí, pero hemos hecho un viaje", concluyó el entrevistado, refiriéndose a la polémica habitual de los límites del humor, que se ha vuelto a poner de actualidad tras las declaraciones de Alfonso Guerra, aunque sin nombrarlo explícitamente.

Las palabras de Alfonso Guerra

Alfonso Guerra se pronunció sobre la libertad de expresión en España en los últimos años: "Me dan mucha pena los humoristas, ya no pueden hablar de nada". "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, de todo. Ahora no, ahora es: ¡Esto no! ¡Esto no!", comentó el expolítico en la entrevista con Pablo Motos. Unas palabras que ya fueron criticadas por distintos rostros conocidos y por las redes sociales. La propia Inés Hernand, que presenta junto con Milá 'No sé de qué me hablas', dijo de Motos y de Guerra que son "hombres blancos privilegiados con muchas carencias afectivas y poca reflexión respecto de ciertos temas".