El lunes 8 de enero, el equipo de 'El hormiguero' volvió al trabajo tras el parón navideño con una estrella con todas las letras: la gran Sofía Vergara, protagonista de la serie de Netflix, 'Griselda'. Una visita que, lejos de ser tranquila para Pablo Motos, resultó ser más complicada de manejar ante las bromas e indirectas que la colombiana le lanzó durante su encuentro y que fueron muy alabadas e incluso celebradas por una parte importante de los espectadores a través de la red social X.

, tras confesar que tenía "jet lag, creo que tengo menopausia" incluso "una gripita". Motos procedió a hablar de su serie y mencionó la frase con la que arranca: "Pablo Escobar: el único hombre al que le he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos"., corregía Vergara, sobre el nombre de su personaje. El presentador preguntó si había "bebido mucho" estas Navidades, ante lo que la invitada admitió que "no tanto como quería, porque estaba preparándome para este tour larguísimo", puesto que

Motos le echó en cara que mencionara su edad "para que yo haga un piropo y no lo pienso hacer". "No me importa, porque mira como aplauden", contraatacó Vergara, despertando una fuerte ovación. La actriz tuvo ocasión de hablar de su cambio de registro con 'Griselda': "Yo en 'Modern Family' estaba feliz, divirtiéndome con mis amigos. Aquí tenía que matar, meter coca, aprendí a fumar, tenía que tener una nariz de plástico... todo era una pesadilla". El presentador señalaba que había "dicho la entrevista entera", lo que hizo saltar a la invitada: "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente". "Voy a poner unos anuncios, a ver si arreglamos esto", anunciaba el presentador, algo cortado pero con humor.

.@SofiaVergara nos presenta "Griselda", la esperada serie de @netflixes que se estrena el 25 de enero #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/yRffzJsKFZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2024

"Yo quería que la gente quisiera a Griselda", @SofiaVergara nos habla de su objetivo interpretando a la protagonista de la serie #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/WB1LthGoPC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2024

"Te vas a molestar a los invitados"

A la vuelta de publicidad, la actriz llegó a pedir "alguien que me traduzca" las palabras del presentador cuando habló del enfoque que se mostraba de Griselda. Vergara incluso cuestionó si "hablas inglés mejor que yo" cuando Motos se fijó en su pronunciación de 'Modern Family': "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos, perdón? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?". Asimismo, la colombiana dejó caer la posibilidad que Motos pudiera sentir "un poquito de envidia" cuando este preguntó por qué gustaba a todo el mundo. "No sé siquiera si es una pregunta de verdad", comentó Vergara.

"Si de cada cosa que hablemos, tenemos que ir paso a paso como si tuviéramos cuatro años...", lanzó un frustrado Motos poco después, entre risas, al verse cuestionado por su invitada al tratar de preguntarle sobre su color natural de pelo. "Este programa va a durar seis horas, te van a cancelar", bromeó Vergara. Un encuentro lleno de pullas por parte de la actriz, que fueron celebradas en redes y que incluyó un inesperado reproche de la colombiana cuando se terminaron hablando de comida: "¿Y qué comes mientras estás allí atrás payaseando? Te vas a molestar a los invitados allá atrás".