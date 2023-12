Por Beatriz Prieto |

El jueves 7 de diciembre, 'El hormiguero' recibió en plató a Lola Lolita, tiktoker de 21 años con más de 11,4 millones de seguidores. Una visita que se hizo viral en redes por el modo en el que Pablo Motos banalizó la fobia de su invitada a las agujas al mostrarle una en directo pero que, según confesó la protagonista en su canal de Twitch este pasado lunes, apenas recordaba a causa de los nervios por su debut televisivo.

Lola Lolita habla de su visita a 'El hormiguero' en su canal de Twitch

, confesó la tiktoker, cuando sus seguidores le preguntaron por su visita al programa de Antena 3. ", y estuve media hora. Imagínate todos los sentimientos que yo pasé en ese tiempo, que", añadía Lola, antes de admitir que por todo ello "no he visto después el programa por si me muero de vergüenza ajena de mí misma. Paso de verlo".

La tiktoker insistió en que, "obviamente, metí la pata en muchas cosas" y señaló que "no tengo experiencia en tele": "Yo sentía muchísima presión, porque 'El hormiguero' es como el Top número 1 en España". "Me dije: 'Voy a relajarme, voy a estar natural, voy a intentar ser normal'. No quería aparentar ser una chica superrecatada o superfina, porque soy una tía normal", reconoció Lola, quien relató que "a mí me hacían una pregunta y, como todo iba tan rápido porque enseguida me cambiaba de pregunta, yo soltaba lo primero que se me pasaba por el cerebro".

"De los errores se aprende"

"Supermal, me da rabia", resumió Lola, al hablar de la experiencia, en la que "sentía que no tenía tiempo de pensar la respuesta" e incluso "dije palabrotas que pensé que no había dicho", tal y como le había señalado su familia cuando fueron a cenar todos juntos después del programa. "Pero bueno, de los errores se aprende. Al final, son experiencias que me hacen mejorar para las próximas saber cómo es y cómo funciona", concluyó la tiktoker, con un enfoque positivo de la que había sido su primera experiencia televisiva.