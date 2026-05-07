Arturo Valls sustituye a Juanra Bonet en la segunda edición de 'El círculo de los famosos'

Por Fidel Conejero |

Antena 3 prepara el regreso de uno de sus formatos de entretenimiento recientes. 'El círculo de los famosos' contará con una segunda edición en la que Arturo Valls toma el relevo de Juanra Bonet como presentador, marcando así una nueva etapa para el concurso basado en el formato internacional 'The Wheel'.

El espacio, que combina preguntas, estrategia y participación de rostros conocidos, volverá a la parrilla con una mecánica similar a la de su primera entrega, aunque con el cambio más visible en su conducción. Valls se pone al frente del programa como maestro de ceremonias, en un formato que mezcla concursantes anónimos con celebridades que participan como expertos en distintas categorías.

En esta nueva tanda de programas, más de 50 famosos volverán a pasar por el plató, distribuidos en grupos de siete por entrega. Cada uno de ellos representará un área de conocimiento y tendrá un papel clave a la hora de ayudar (o no) a los concursantes en su objetivo de avanzar en el juego. El funcionamiento del concurso se mantiene: tres participantes compiten por permanecer en el centro de un gran círculo giratorio, respondiendo correctamente a distintas preguntas para evitar ser eliminados.

El diseño del plató sigue siendo uno de los elementos más reconocibles del formato.organiza la dinámica del juego y condiciona el desarrollo de cada ronda. Los concursantes deben completar todas las categorías de la noche para optar al premio final, apoyándose en el conocimiento de los famosos presentes.

'El círculo de los famosos' registró 11,8% de share en su primera edición

El formato, producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros. ITVP España, se estrenó en 2023 con Juanra Bonet al frente. En su primera edición, el programa se mantuvo como una de las ofertas habituales de la noche de los miércoles, con datos de audiencia que le permitieron en ocasiones liderar en su franja, logrando finalmente una media de 1.122.000 espectadores con un 11,8% de share.

Con este relevo en la presentación, Antena 3 introduce un cambio relevante sin modificar la esencia del formato, que seguirá apostando por una combinación de preguntas, azar y participación de celebridades. La elección de Arturo Valls, rostro habitual del entretenimiento televisivo, apunta a reforzar el tono ligero del programa, aunque habrá que ver cómo encaja en esta dinámica concreta.

'El círculo de los famosos' es la adaptación española de 'The Wheel', creado por Hungry McBear y emitido originalmente en Reino Unido, donde acumula varias temporadas en emisión. Su estructura, basada en categorías temáticas y en la intervención de personajes conocidos, ha sido replicada en distintos mercados internacionales.

Por el momento, Antena 3 no ha concretado la fecha de estreno de esta nueva edición, aunque una de las opciones que se barajan es que sustituya a 'Atrapa un millón' en la noche de los sábados en prime time. El cambio de presentador será uno de los principales elementos a tener en cuenta en esta segunda etapa, en la que el programa buscará mantener su presencia en la parrilla sin grandes cambios en su planteamiento.