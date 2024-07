Por Joan Centelles Martínez |

Atresmedia ya arranca motores para su próxima temporada televisiva. Además de los nuevos formatos que aterrizarán al grupo, otros repiten tras su éxito en la parrilla. Ha sido el caso de 'El 1%', el concurso producido por Gestmusic que consiguió un promedio del 14,3% en su emisión entre abril y junio, algo que le valió la confirmación de una segunda temporada.

La cadena lanzó a principios de julio una promo para encontrar a los nuevos concursantes, con la imagen del presentador de su primera temporada, Arturo Valls . Sin embargo,Ahora, parece que ya tenemos respuesta al misterio tal y como ha avanzado El Confidencial y ha confirmado FormulaTV: Arturo Valls seguirá ejerciendo de maestro de ceremonias de 'El 1%'. Y es que, a pesar de contar con varios proyectos en la cadena, ¡Ahora caigo! ', por lo que, en un principio, su vuelta al formato estaba en el aire.

De esta forma, el presentador valenciano conducirá nuevamente el formato, que cada noche volverá a medir la inteligencia de 100 concursantes. Después de varias rondas, que se van complicando con el transcurso del programa, solo un jugador se enfrentará a la pregunta final, que solo el 1% de la población acertaría. Si lo hace, se lleva un bote que puede llegar a ascender hasta los 100.000€. En su primera temporada, el programa entregó hasta 391.000€, siendo Guille (Pepinillo) y Marina los concursantes que más se embolsaron, con 97.000 y 96.000 euros, respectivamente.

Su salto a TVE

Valls podrá compaginar la conducción de 'El 1%' con la de 'That's My Jam: que el ritmo no pare', ya que no coincidirán las grabaciones. El concurso musical, que ahora aterriza a La 1 de TVE después de su paso por Movistar Plus+, comenzó sus grabaciones a finales de junio con nuevas estrellas invitadas. Además de maestro de ceremonias, el valenciano también ejerce de productor ejecutivo del espacio, que repite con Lacoproductora en su producción.